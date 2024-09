Um idoso de 70 anos foi indiciado pela Polícia Civil nessa quinta-feira (19/9) em Pedras de Maria da Cruz, no Norte de Minas. Segundo a PC, ele é suspeito de estuprar duas enteadas, de 14 e 15 anos, desde que elas eram crianças.





Os abusos, de acordo com a investigação, começaram quando as meninas tinham 8 e 9 anos, e aconteciam quando elas estavam sozinhas em casa. Além do estupro, o idoso as agredia fisicamente com chutes, socos, além de tentar enforcá-las.





A enteada mais velha ficou grávida ainda adolescente. A suspeita é de que a criança seja filha do abusador. Elas conseguiram levar o caso para o Conselho Tutelar da cidade, que fez a denúncia junto à Polícia Civil.

Na conversa com os investigadores, as vítimas disseram que eram ameaçadas de morte caso contassem sobre os abusos. O idoso está preso e aguarda a decisão da Justiça sobre a manutenção da prisão ou a soltura.