O réu fugiu no momento em que os jurados estavam reunidos para o veredicto

Um homem julgado por homicídio fugiu do Fórum de Uberaba, no Triângulo Mineiro, instantes antes de ouvir o veredicto do júri, nessa quarta-feira (18/9).





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O réu respondia pelo crime em liberdade e acompanhava a sessão do Tribunal do Júri, de dentro de uma sala. O crime ocorreu em Capelinha do Barreiro, distrito rural da cidade, em setembro de 2018.





Mas, segundo relato de testemunhas, ele fugiu exatamente no momento em que os jurados estavam reunidos para o veredicto. Mesmo assim, foi condenado a 14 anos e 7 meses de prisão.





Agora, é considerado foragido, e o juiz da 3ª Vara Criminal da Justiça de Uberaba determinou a expedição de mandado de prisão contra ele. Já sobre condenação, a defesa ainda pode recorrer.





O crime

Segundo informações de boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), um homem de 59 anos foi morto ao ser alvejado por disparos de arma de fogo, dentro de sua casa, na comunidade rural da Capelinha do Barreiro, em Uberaba, na madrugada de 24 de setembro de 2018.





Na época, a esposa do homem contou aos policiais que, por volta de 4h, ambos haviam acordado ao ouvir um barulho do lado de fora da casa.





Em seguida, ela disse que o marido pegou uma cartucheira que estava carregada, destrancou a porta do quarto e foi verificar a situação.





A mulher acendeu a luz, e o casal viu três indivíduos sentados na sala. Ela contou também que, nesse momento, saiu correndo e encostou na parede, escutando disparos de arma de fogo. O marido dela efetuou um tiro, enquanto os homens dispararam dez vezes.





O morador de 59 anos foi atingido no peito e morreu no local. A esposa dele não ficou ferida. Ainda conforme o registro da PM, os três homens saíram correndo, deixando pares de calçados e bonés no local.





A PM foi informada por testemunhas que, em data anterior ao homicídio, os suspeitos tentaram furtar a casa, mas o homem reagiu e os supostos assaltantes fugiram.