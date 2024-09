Uma mulher, que não teve a idade divulgada, morreu carbonizada ao atear fogo em um ônibus de viagem na tarde dessa quinta-feira (20/9), na BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais.





Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que a mulher estava sentada na última fileira do ônibus, quando colocou fogo em uma proteção de cabeça da poltrona à frente.





Passageiros e o motorista tentaram ajudar a mulher, mas ela abraçou o assento incendiado e o excesso de fumaça que havia no interior do ônibus impossibilitou a retirada dela.

Os militares encontraram o ônibus de viagem totalmente incendiado e controlaram as chamas restantes rapidamente. Na hora do incidente, o ônibus levava 25 passageiros, um trocador e um motorista. Todos conseguiram sair do veículo sem ferimentos.



A rodovia foi interditada nos dois sentidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o atendimento à ocorrência.





A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada. O corpo da mulher foi retirado de dentro do veículo pela guarnição de bombeiros e entregue à funerária de plantão.

O que sobrou do ônibus foi removido da rodovia, que passou por uma limpeza e foi liberada.