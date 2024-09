Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (19/9) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, durante a 7ª fase da Operação 404, que tem como objetivo combater os crimes cibernéticos e já retirou mais de 600 sites do ar por pirataria.

Segundo a Polícia Civil, o autor do crime foi pego em uma residência, acusado de disponibilizar links piratas de serviços de streaming para mais de 2 mil pessoas via Whatsapp. No local também foram apreendidos documentos que comprovaram que o homem ocultava seu patrimônio em nome de familiares, o que configura lavagem de dinheiro, de acordo com a polícia.

A operação contou com a colaboração de mais quatro países. A intenção é uma mobilização nacional que busca impedir a disponibilização de conteúdo pirata em plataformas digitais, que fere os direitos de autores e artistas.







“Crimes cibernéticos dão a impressão de anonimato, por serem cometidos atrás do computador. O objetivo da polícia é mostrar que a internet não é uma terra sem lei”, declarou Cristiana Angelini, chefe da Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos.

Segundo a Polícia Civil, 30 mandados de prisão foram cumpridos no país, seis pessoas foram presas no Brasil e três em Buenos Aires, na Argentina. Ao fim da operação 674 sites foram retirados do ar e 14 aplicativos foram bloqueados.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice