Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Belo Horizonte nesta quarta-feira (18/9). Eles são acusados de pertencer a uma quadrilha especializada em furto, receptação e adulteração de motocicletas.





A operação teve como objetivo conter furtos e roubos de motocicletas que ocorrem na capital. “O trabalho da Polícia Civil nessa divisão tem como objetivo localizar e recuperar aquele veículo furtado individualmente, restituindo-o à vítima. Ao mesmo tempo, essa investigação será conectada e ampliada para que sejam identificados os grupos responsáveis pela subtração de veículos automotores. Isso é permanente”, afirma Guilherme Saback, delegado responsável pela operação.





Os policiais foram primeiramente ao bairro Glória, Região Noroeste de BH, onde abordaram os suspeitos que estavam de posse de duas motos furtadas. Ao serem flagrados, os três homens fugiram e foram alvo de perseguição pelos policiais, que contaram com o apoio de um helicóptero da Polícia Militar. Um dos suspeitos se machucou ao se chocar contra um muro.





Após conseguir mais informações, a PCMG se dirigiu ao bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, onde foi identificada uma oficina de fachada que funcionava como desmanche e central de adulteração. Foram apreendidas 13 motocicletas, sendo duas que haviam sido roubadas no mesmo dia, que somam um valor aproximado de R$ 100 mil, além de 20 conjuntos de ferramentas e peças, provavelmente fruto de furtos e roubos recentes.





Segundo a Polícia Civil, o próximo passo é entrar em contato com as vítimas para fazer a devolução dos bens. As motocicletas serão devolvidas aos proprietários após passarem pela perícia.