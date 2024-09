Quem tem passado recentemente pela Avenida Afonso Pena, uma das principais vias de trânsito de Belo Horizonte, deve ter reparado em umas árvores cor-de-rosa que ornam o canteiro central entre as avenidas Brasil e Getúlio Vargas, na Região Centro-Sul. No entanto, engana-se quem acha que a espécie é um ipê.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Apesar da semelhança, as flores que colorem a capital de rosa são das sapucaias, exemplares da flora brasileira, com incidência na Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. Nesta época do ano, as árvores ficam com as folhas rosadas e chamam a atenção pela beleza e pelo perfume de sua floração.





De acordo com o engenheiro florestal Paolo Sartorelli, o rosa das folhas é produzido por uma substância chamada antocianina, pigmento natural que as protege dos raios de sol. “A sapucaia é uma árvore que perde as folhas no período seco. Quando elas começam a nascer novamente, a antocianina deixa as folhas rosas para evitar que elas, muito jovens, queimem na luz do sol”, explica.





Mas essa não é a única curiosidade a respeito da espécie, conta o engenheiro florestal. Segundo ele, as pequenas flores roxas e brancas, que se parecem com orquídeas, são usadas como alimentação por animais da floresta, como veados e antas. Por isso, entre algumas culturas indígenas, a sapucaia é chamada de “árvore de espera”. “Eles ficavam esperando os animais irem se alimentar das flores para abatê-los”, conta Sartorelli.





Fruto da sapucaia,árvore nativa brasileira, que produz uma castanha comestível Paolo Sartorelli/ Baobá Florestal

Outra curiosidade, segundo ele, são os frutos da sapucaia, chamados popularmente de cocos, – muito usados como cumbucas, adorno e até mesmo para a confecção de instrumentos de percussão. “Mas não é um coco. São frutos lenhosos com uma castanha comestível, muito gostosa e muito apreciada por macacos e roedores”, descreve o engenheiro.





A árvore, segundo Sartorelli, é da mesma família botânica da castanha-do-pará. “Ouso dizer, os paraenses que me perdoem, que a castanha da sapucaia é mais gostosa que a do Pará”, brinca o especialista.





Quem quiser apreciar a beleza das sapucaias pode visitar o Parque Municipal e o Horto Florestal, mas exemplares dessa árvore tipicamente brasileira estão por toda a cidade colorindo a capital em tempos de céu cinzento.