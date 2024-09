Meia tonelada de carnes impróprias para consumo foram apreendidas em três unidades de uma rede de supermercado em Prata, no Triângulo Mineiro. Uma das unidades foi interditada, e um dos responsáveis, preso em flagrante, em operação realizada por Procon e Vigilância Sanitária estaduais.





As fiscalizações aconteceram entre terça (17/9) e quarta-feira (18/9) e contaram com a participaram da Polícia Militar (PM). A ação foi realizada em função de uma denúncia recebida pela Promotoria de Justiça de Prata sobre manipulação e venda de carnes deterioradas e vencidas nos estabelecimentos.





Durante a vistoria, além das carnes, foram encontrados outros produtos com a validade vencida e acondicionados incorretamente. As equipes identificaram ainda carnes de fabricação artesanal com etiquetas adulteradas, sobrepostas às originais, que indicavam o vencimento dos produtos.





Foram apreendidos ainda produtos vencidos expostos nas prateleiras. Os alimentos precisaram ser descartados por não respeitarem os protocolos sanitários.





Com relação às condições higiênico-sanitárias das unidades do mercado, os fiscais encontraram sujidades, fungos, fezes e veneno de rato em locais próximos a alimentos. A situação levou à interdição de uma das unidades e à prisão de um dos responsáveis.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O Procon Estadual informou que a Polícia Civil seguirá com as investigações criminais, enquanto o Ministério Público de Minas Gerais ficará encarregado das infrações administrativas.