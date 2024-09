A influencer digital e ex-participante de “A Fazenda”, Kamila Simioni, manifestou-se nesta quinta-feira (19/9) em suas redes sociais sobre a saúde da sobrinha de 14 anos, baleada ontem (18/9) no Rio de Janeiro. A vítima e seu pai estavam em um carro modelo Mercedes Benz quando entraram por engano no Complexo da Maré, na Baixa do Sapateiro, na Zona Norte da capital fluminense.

“Estou abalada, anestesiada com tudo o que aconteceu, tentando encontrar palavras para expressar o que estamos sentindo”, escreveu Kamila.

Segundo informações da influenciadora, a adolescente passou por uma cirurgia delicada, mas tudo ocorreu bem. A jovem encontra-se sob cuidados intensivos no CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Kamila foi para o Rio de Janeiro assim que soube do ocorrido. “Estou aqui no Rio com eles e prometo que, assim que conseguirmos respirar um pouco melhor e a situação estiver mais controlada, voltarei aqui para falar com vocês”, relatou.

Conforme Simioni, esse momento é um misto de sentimentos. “É um misto de choque, susto, impotência, insegurança, dor e sentimentos inexplicáveis de gratidão a Deus pelo livramento concedido à minha sobrinha e meu irmão”, escreveu.









Kamila encerrou seu comunicado agradecendo a seus seguidores pelo apoio e compreensão. “Por enquanto, só posso agradecer todas as mensagens de carinho, pela preocupação genuína e, acima de tudo, por cada oração que nos apoia neste momento. Mais uma vez, obrigada a todos!”, finalizou.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia