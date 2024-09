Empresária fala do estado de saúde da jovem

Kamila Simioni, ex-participante de “A Fazenda”, está viajando às pressas para o Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (18/9), após descobrir que sua sobrinha, de apenas 14 anos, foi baleada em uma comunidade da Zona Norte carioca. A menina estava na companhia do pai, irmão da empresária, quando o GPS direcionou os dois para dentro da comunidade Baixa do Sapateiro, localizada no complexo da Maré.

Os dois foram ao Rio de Janeiro para tirar o passaporte da menina, quando acabaram caindo por engano dentro da favela, devido à recomendação do GPS. Na volta do Consulado Americano, eles entraram por engano na comunidade e, após não se atentarem a uma ordem de parada dos criminosos locais, acabaram sendo alvo de tiros. Os bandidos estavam em um Honda HRV no momento em que abordaram a família, que estava em uma Mercedes GLA.





Um dos disparos acertou a jovem, que foi encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Procurada pela coluna, Kamila Simioni informou que a sobrinha estava passando por uma cirurgia de emergência no início da tarde, mas seu estado de saúde é considerado estável. “Estou indo ao Rio encontrar meu irmão. Ela está em cirurgia, mas o estado é estável. Meu irmão está bem, graças a Deus”, se limitou a dizer a empresária e ex-Fazenda.

O caso foi registrado na 21 DP, em Bonsucesso. Em nota enviada à imprensa, a Polícia Militar se pronunciou sobre o caso. “A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que nesta quarta-feira (18/09), equipe do 22º BPM (Maré) foi acionada para uma ocorrência com vítima de disparo de arma de fogo, na comunidade Baixa do Sapateiro.

De acordo com o comando da unidade, os policiais foram informados pelo motorista que errou a entrada da Linha Amarela, e quando percebeu a presença de criminosos armados, tentou retornar e foi alvejado. A jovem que estava no veículo foi ferida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. A ocorrência está em andamento”.