Uma mulher, de 54 anos, foi levada em estado grave para o Hospital Municipal de Contagem, depois de ser baleada na barriga. Ela foi atingida após tentar proteger o filho, de 16 anos, dos disparos, na noite dessa terça-feira (14/05), no Bairro Arvoredo, em Contagem, na Grande BH.







De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia um patrulhamento na região quando recebeu o chamado. Ao chegarem a casa da família, encontraram a mulher ferida e o jovem morto.





A mãe foi encaminhada para a UPA Ressaca, no Bairro Guanabara, em Contagem. Assistida por uma equipe do Samu, ela foi levada para o setor de urgência da UPA e, em seguida, transferida para o hospital, por causa da gravidade dos ferimentos.





A PM informou ainda que uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou a morte do jovem de 16 anos, que teria sido atingido por vários tiros na cabeça. A irmã do adolescente, que estava em casa no momento dos disparos, contou aos policiais que dois homens bateram na porta em busca dele. Quando o viram, arrombaram a porta e começaram a atirar. Além do irmão, a mãe também teria sido atingida.





A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e recolheu oito cápsulas de arma de fogo. A PM fez diligências para tentar encontrar os possíveis autores dos tiros. Segundo os militares, um deles seria um traficante do Bairro Estrela Dalva, em Contagem, que teria ameaçado o jovem por vender drogas no local para traficantes do Bairro Confisco, Região da Pampulha.