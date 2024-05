Fã de Madonna que desapareceu antes do show da cantora no Rio é encontrado e está internado

O mineiro Bráulio Alex Rosa, de 35 anos, que desapareceu no Rio de Janeiro depois de viajar para o show da Madonna, está internado no Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro (CPRJ). Natural de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Bráulio decidiu ver a rainha do pop durante um surto psicótico e ficou sumido por 11 dias até ser localizado nessa terça-feira (14/5).

Em entrevista ao Estado de Minas, Breno Angelo Rosa, de 39 anos, conta que o irmão foi localizado nas proximidades da rodoviária da capital fluminense. Uma das primas de Bráulio, que mora na cidade e estava ajudando nas buscas, recebeu a informação da localização do mineiro. O homem foi levado ao hospital, pois estava debilitado, e encaminhado ao CPRJ, onde está recebendo os devidos cuidados.

“Como ele ficou alguns dias desaparecido, ele estava debilitado. Provavelmente estava vagando pelas ruas, sem se alimentar, porque perdeu peso. Ele tem surtos e estava muito agitado, pois estava sem os medicamentos. Agora, vamos conversar com os médicos para saber o estado dele e poder buscá-lo”, conta Breno.

A família ainda não sabe se Braúlio conseguiu ir ao show, nem como o homem se virou nos últimos dias. Eles acreditam que, devido ao estado da saúde mental, ele não soube pedir ajuda ou até mesmo que não tenha percebido que precisava de ajuda. Segundo relatos, Bráulio estava descansando na rodoviária. Ele havia partido de Minas Gerais com o celular e uma mochila com roupas, mas foi encontrado apenas com a roupa do corpo.

Antes de partir, ele avisou que faria a viagem e que se hospedaria em um hostel, mas ele nunca deu entrada no local. Bráulio faz tratamento para um transtorno bipolar, mas com a medicação em dia ele vive bem e ajuda a mãe, com quem mora. No entanto, dias antes de partir para o Rio de Janeiro, ele não estava fazendo o uso adequado da medicação, o que resultou no surto psicótico.

Por ser fã de música pop e com a forte divulgação dos preparativos do show da Madonna, que ocorreu no dia 4 de maio, em Copacabana, Bráulio decidiu viajar rumo ao evento. De acordo com a família, ele estava em um período bom em relação à doença e o médico já havia informado que caso não tomasse a medicação indicada, as crises voltariam.

Agora, a família faz contato com os médicos da clínica em que o mineiro está internado para saber o estado de saúde dele e conseguir buscá-lo. A ideia é trazê-lo de volta a Minas Gerais e continuar o tratamento em uma clínica psiquiátrica de Pedro Leopoldo.