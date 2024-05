A onda de calor que atingiu Minas Gerais desde o final de abril dá uma trégua a partir desta quarta-feira (15/5) e abre espaço às temperaturas amenas, típicas do outono. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão para novas ondas de calor nos próximos meses.

Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, a onda de calor que se encerrou nessa terça-feira (14) em Minas foi a mais longa do ano, com duração de 16 dias. O fenômeno foi causado por um bloqueio atmosférico, que joga o ar de cima para baixo e impede o avanço da umidade.





“Agora, a previsão é que uma frente fria atinja a Região Sudeste do país. Essa massa de ar frio não vai atingir, diretamente, Minas Gerais, mas dá fim a onda de calor que atua no estado desde o fim de abril”, explica o especialista.

Algumas regiões do estado ainda podem registrar altas temperaturas, mas não se configuram como onda de calor. Isso porque, a condição climática é marcada pelas temperaturas de 5°C acima da média em um período maior do que cinco dias. Quase 80% das cidades mineiras foram atingidas pelo último alerta.

Minas vai enfrentar onda de frio?

Embora a frente fria ganhe força em algumas localidades do Brasil a partir de hoje, a previsão é que as temperaturas voltem a ficar amenas em Minas Gerais, mas não terão grande declínio. As temperaturas amenas prevalecem pela manhã e as mais elevadas à tarde, segundo o Inmet.

O outono deste ano deve ser marcado por temperaturas acima da média, mas, nos próximos dias, terão um leve declínio comparado aos dias de onda de calor. A previsão é que não haja frio considerável no estado até o final do mês de maio.

Previsão do tempo em MG

Nesta quarta (14), a temperatura mínima registrada foi de 6°C no Sul de Minas e a máxima pode chegar a 35°C no Norte e Noroeste do estado.

O céu deve ficar parcialmente nublado no Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado. Já na região Noroeste, haverá névoa seca.

Apenas no Norte e Noroeste do estado, as temperaturas máximas não vão apresentar declínio, pois o ar frio vai atuar no Centro, Leste e Sul de Minas e não deve chegar nas regiões.

Na capital mineira, a previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura em ligeiro declínio. A temperatura mínima registrada foi de 15,7°C e a máxima estimada pode chegar a 29°C, segundo a Defesa Civil de BH. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.