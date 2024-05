O Papa Francisco nomeou bispo auxiliar para a Arquidiocese de Belo Horizonte o monsenhor José Otacio Oliveira Guedes, de 50 anos, mineiro de São Sebastião do Maranhão, na Região Leste do estado. A informação foi divulgada pelo Vaticano na manhã desta quarta-feira (15).

Conforme nota da Arquidiocese de Belo Horizonte, o arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo expressou alegria e gratidão pelo gesto do Santo Padre. "Nosso amado Papa Francisco, sempre atento às necessidades do povo de Deus em nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, nomeia monsenhor José Otacio para o ministério episcopal, confiando-lhe a missão de bispo auxiliar. O gesto do papa Francisco fortalece ainda mais a Igreja Particular de Belo Horizonte na tarefa de proclamar a Palavra de Deus. Gratidão ao Santo Padre e ao monsenhor José Otacio, que oferece o seu 'sim' ao novo chamado da Igreja - a missão de bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte".

A Arquidiocese de BH, cujo território engloba 28 municípios, incluindo a capital, e mais de 1,5 mil comunidades de fé, conta agora com seis bispos auxiliares. São eles: dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, dom Júlio César Gomes Moreira, dom Nivaldo dos Santos Ferreira, dom Joel Maria dos Santos e dom Edmar José da Silva, que tomou posse em 11 de maio.

TRAJETÓRIA

Mineiro de São Sebastião do Maranhão, monsenhor José Otacio Oliveira Guedes nasceu em 26 de fevereiro de 1974, filho do casal Adão de Souza Oliveira e Aulíria Alves Guedes. Ingressou no Seminário São José da Arquidiocese de Niterói (RJ), em 1991, concluindo a formação inicial no Colégio Maria Mater Ecclesiae, em Roma. Foi ordenado diácono em 9 de outubro de 1999, e presbítero em 29 de agosto de 2000, por dom Carlos Alberto Navarro.

Doutor em Teologia Bíblica pela PUC-Rio (2008-2012), mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma (1998-2001), bacharel em Teologia pelo Pontifício Ateneu Regina Apostolorum, Roma (1995-1998) e graduado em Filosofia pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro (1993-1994), monsenhor José Otacio foi padre formador no Seminário Maior da Arquidiocese de Niterói, vice-reitor (2001-2003), reitor do Seminário Maior (2004-2006) e formador dos seminaristas de filosofia (2013-2016). Na Arquidiocese de Niterói, foi capelão da Igreja Imaculada Conceição, em Niterói (2001-2006), membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores (2004-2006), pároco da Paróquia São Pedro Apóstolo de Venda das Pedras, em Itaboraí (RJ), de 2006 a 2012. O sacerdote se dedicou à direção do Instituto Filosófico e Teológico do Seminário São José de Niterói (2013-2016), foi assistente da Pastoral Universitária (2013-2016), coordenador dos cursos de Teologia para Leigos e de Formação para catequistas da Arquidiocese de Niterói (2013-2016).

No campo acadêmico, lecionou exegese do Novo Testamento na graduação e pós-graduação da PUC-Rio (2003-2008; 2012-2017). De 2017 a 2020, foi missionário na Arquidiocese de Porto Velho (RO), no projeto Igrejas Irmãs. Em Porto Velho, foi administrador da Área Missionária de União Bandeirantes e da comunidade Santa Dulce dos Pobres do Bairro Novo, e professor de Bíblia no Seminário São João XXIII e da Faculdade Católica de Rondônia.

Recentemente, se dedicou à missão de reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma. A data da posse do monsenhor José Otacio não foi divulgada.