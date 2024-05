Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento do homem

Um idoso, de 62 anos, morreu ai bater a moto em um retrovisor de carro na noite dessa terça-feira (14/5), na Avenida Mem de Sá, no bairro Paraíso, Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista do carro relatou que estava parada no trânsito quando viu uma ambulância passando pelos veículos e uma motocicleta vindo logo atrás.

O motociclista se desequilibrou, atingiu o retrovisor da mulher e caiu. Os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) logo à frente atenderam o idoso, que morreu no local. A causa da morte não foi informada no boletim de ocorrência.

A condutora do carro fez teste de bafômetro, que deu negativo. Ela foi liberada do local. O corpo do idoso foi removido para o IML pelo rabecão.