O influenciador digital responsável por uma caça ao tesouro na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital mineira, que resultou em depredações no ponto turístico, pode ser condenado a pagar quase meio milhão de indenização à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O executivo municipal entrou com uma ação na Justiça contra ele nesta terça-feira (14/5).

A reparação dos danos causados na Praça do Papa vai custar mais de R$ 37 mil aos cofres públicos. Na ação, que tramita na 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, a PBH pede que o influenciador seja condenado a pagar ao município R$ 407.380,82, valor correspondente ao prejuízo material e dez vezes o dano causado, a título de danos morais coletivos.

O valor seria destinado ao Fundo Municipal de Cultura. Dentre as reparações necessárias, segundo a prefeitura, estão a substituição ou o conserto de tampas de bueiros, grades de proteção de iluminação, piso cerâmico, letreiro luminoso, plantas ornamentais e ninho do pássaro João de Barro, além de outros prejuízos verificados.

O executivo municipal também acionou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pede que a ação seja investigada. “Para o município, os atos de vandalismo verificados no local configuram crime de dano e destruição do patrimônio cultural”, diz a PBH por meio de nota.

Vandalismo na Praça do Papa

Na última sexta-feira (10/5), o influenciador teria escondido uma chave de moto na praça e alegou que, quem a encontrasse, ficaria com o automóvel, avaliado em R$ 17 mil. Várias pessoas foram ao local em busca do "prêmio", anunciado no Instagram do acusado, que tem mais de 250 mil seguidores.

Dezenas de pessoas, na euforia para encontrar o prêmio, causaram danos na estrutura, que desde fevereiro deste ano vem passando por uma reforma, parte do programa de requalificação da área central “Centro de Todo Mundo”. Imagens divulgadas pelo prefeito de BH Fuad Noman (PSD) nas redes sociais mostram uma série de depredações no cartão-postal de BH, como grades de proteção da iluminação e tampas de esgoto quebradas.

Depois da repercussão do tumulto, o influenciador chegou a anunciar que iria recolher a chave no local e fechou o perfil na rede social para não seguidores, bloqueado desde então.