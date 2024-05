O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) está em sua segunda semana de obras de revitalização da MG-010, o que provoca retenções no trecho entre Belo Horizonte e o Aeroporto de Confins.

As intervenções serão realizadas todos os dias até sábado (18/5), iniciando no começo da manhã e se estendendo até as 17h. As frentes de trabalho serão entre os kms 0 e 3, 12 e 18 (do Hospital Risoleta Neves até o entrocamento com a MG-424) e 18 e 31 (até o Trevo de Lagoa Santa). As obras são para a revitalização da sinalização horizontal e vertical e dos dispositivos de segurança viária.



Segundo o DER, serão realizadas obras ao longo de mais de 42 km de vias. Neste pacote de revitalizações estão inclusos um trecho de 4 km da LMG-800, que dá acesso para Lagoa Santa, e os 20 km da MG-424 entre Vespasiano e Pedro Leopoldo. Um trecho das marginais da MG-010 e o túnel da Cidade Administrativa também vão receber melhorias. O investimento é de mais de R$ 8 milhões.



A reportagem pediu o estudo de impacto no trânsito das obras na MG-010 para o DER. A autarquia se limitou a dizer que o tempo a mais no deslocamento para Confins "não será tão significativo em função das obras" e que, nos horários de pico, "somente uma das três faixas de rolamento tem ficado interditada durante a execução dos serviços".