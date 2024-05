A proposta de reajuste salarial de 3,62% ao funcionalismo público de Minas Gerais começou emperrada na Assembleia Legislativa (ALMG). Sob protestos de servidores e de parlamentares da oposição, o projeto enviado pelo governador Romeu Zema não avançou nas duas sessões realizadas hoje na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Falando sobre saúde pública, os dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que houve um aumento de 77,14% das mortes por chikungunya. Os registros superam todo o ano de 2023, até então o pior da história.

Outra notícia importante que repercutiu em Minas. O Procon de Minas reforçou ações para combater eventuais abusos de valores cobrados diante da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. O órgão publicou aviso a promotores de Justiça e Procons municipais para agirem em caso de aumento injustificado de preços.

Acidente entre ônibus e carreta deixa feridos no Barreiro, em BH

Um acidente com um ônibus e uma carga de carreta que estava parada fez vítimas na manhã desta terça-feira (14/5), no Bairro Indústrias I, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Haviam cerca de 35 pessoas no veículo e 12 vítimas foram levadas para os hospitais Santa Rita, Unimed e Biocor. A parte direita da frente do ônibus ficou destruída.

Governo de Minas busca parcerias e investimentos nos EUA

O Governo de Minas Gerais está em comitiva nos Estados Unidos (EUA) em busca de parcerias e investimentos para o estado. De acordo com o governador Romeu Zema (Novo), que se reuniu com a diretoria da Wabtec, empresa líder na indústria ferroviária, e com a diretoria do Bank of America, com o objetivo de apresentar o objetivo é atrair empresas norte-americanas para investirem em Minas Gerais, com o intuito de gerar mais emprego e renda.

Vítimas da tragédia em Brumadinho destinam R$ 2,2 milhões ao RS

A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão (Avabrum) anunciou que vai doar parte de um fundo criado para indenizar famílias afetadas pelo rompimento da barragem de Minas Gerais, para auxiliar o estado do Rio Grande do Sul.

Dos R$ 2,2 milhões destinados, R$ 2 milhões serão distribuídos entre o governo gaúcho e o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, gerido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Os R$ 200 mil restantes serão doados para a Associação dos Familiares e Sobreviventes da Boate Kiss em Santa Maria (AVSTM), uma organização que também está mobilizando recursos para ajudar as vítimas do desastre climático.

Leo Moraes, d’A Autêntica, assume o comando da Casa Matriz

O produtor cultural belo-horizontino Leo Moraes, sócio-fundador da casa de shows A Autêntica e do bar Babel, é o novo gestor da Casa Matriz, no Centro de Belo Horizonte. O anúncio oficial foi feito na noite de ontem (13/5), por meio de uma transmissão ao vivo, no perfil oficial de Leo, no Instagram.