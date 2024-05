A estudante Isabela Marques, que cursa Gestão Pública na UFMG, viralizou nas redes sociais ao exibir imagens do centro comercial da Cidade Administrativa de Minas Gerais. A sede oficial do Poder Executivo do estado tem um dos prédios dedicados a serviços, como restaurantes, lojas e até salão de beleza.





Composta por seis edificações principais, a Cidade Administrativa foi desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), tendo as obras concluídas em fevereiro de 2010.

Divisão

Considerado o maior prédio suspenso do mundo, com um vão livre de 147 m de comprimento e 26 m de largura, o Palácio Tiradentes abriga a Secretaria-Geral do Estado de Minas.





Já nos prédios Minas e Gerais ficam as sedes de secretarias e órgãos do estado. Ao todo, são duas torres com 15 andares, cada uma, e 240 metros de extensão em curva. Cada edifício tem área de 116.000 m².





O Prédio de Serviços abriga atualmente unidades do Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais e do Batalhão Militar do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Ao todo, o local possui 220 estações de trabalho distribuídas no subsolo, térreo e primeiro andar. No segundo pavimento, há 400 lugares nas salas de treinamento. Cada piso tem aproximadamente 3.000 m².

O quinto prédio é o Auditório JK. Com 4.000 m² de área construída, o prédio tem capacidade para 500 pessoas. O primeiro nível é destinado à garagem de serviços, e o segundo abriga o foyer e outras instalações de apoio, como depósitos e banheiros. O acesso ao auditório é feito por escadas laterais a partir do segundo pavimento ou por uma rampa em curva, situada na parte externa do edifício. O auditório pode ser utilizado para eventos do Governo do Estado e dos servidores.





Já o Centro de Convivência, o “shopping” mostrado por Isabela, possui áreas de serviços, como restaurantes, lojas e agência bancária. Ao todo, são dois andares em formato circular, com 4.500 m² de área. O Centro de Convivência fica entre os dois prédios das secretarias e é ligado a ambos por meio de um túnel.







'Shopping'

A reportagem indagou a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) sobre como é o funcionamento do Centro de Convivência, quais os valores dos alugueis e quais serviços prestados no local. Em nota, a secretaria não respondeu a toda a demanda e citou o problema relacionado aos elevadores da Cidade Administrativa.

"Cabe informar que os prestadores de serviço sediados no Centro de Convivência da Cidade Administrativa, incluindo restaurantes, lojas, cafeterias e demais comércios, foram contatados pela Seplag nos últimos dias para avaliação sobre as condições de funcionamento de suas atividades e que somente após a análise de todos os questionários de trabalho a serem respondidos pelos órgãos que atuam na Cidade Administrativa serão traçadas diretrizes relativas a eventuais alterações no funcionamento dos comércios instalados no complexo — bem como do transporte coletivo que atende o local. Quaisquer possíveis mudanças devem seguir as previsões contratuais", disse em nota.