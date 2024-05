O produtor cultural belo-horizontino Leo Moraes, sócio-fundador da casa de shows A Autêntica e do bar Babel, é o novo gestor da Casa Matriz, no Centro de Belo Horizonte. O anúncio oficial foi feito na noite de ontem (13/5), por meio de uma transmissão ao vivo, no perfil oficial de Leo, no Instagram.

Na live, ao lado de Edmundo Correa e Andrea Diniz, fundadores da Matriz e ex-gestores do Calabouço, bar underground do Bairro Primeiro de Maio, nas décadas de 1980 e 1990 – Edmundo fundou o espaço com seu irmão, conheceu Andrea lá, casaram-se, e ela começou a fazer parte da organização –, e do Butecário, na sede do Sindicato dos Bancários, Leo Moraes afirmou que assumir o Matriz é como uma "missão" para ele.





“Um tempinho atrás eu recebi um convite, uma missão. Num momento tão bagunçado da minha vida, ele tocou meu coração e eu não tive como recusar. Eu comecei a tocar aqui em Belo Horizonte nos anos 90, e o primeiro lugar que abriu as portas para a minha banda foi o Calabouço, que era do Edmundo. Foi quando eu o conheci. Desde então, ele abre os braços para a cultura e a música da cidade”, disse.

O produtor cultural continuou: “Nesse momento, eles estão se despedindo de BH temporariamente, mas falaram que gostariam que alguém que entendesse a história e o legado deles seguisse adiante a história do Matriz. Eu não consigo imaginar BH sem o Matriz. Então, é com muita alegria e tristeza ao mesmo tempo, que a gente comunica que vai ter uma passada da tocha”.

Andrea aproveitou a live para justificar a decisão: “A gente fica muito feliz pela nossa escolha, porque é uma pessoa que compreende e tenho certeza que ele vai levar essa tocha acesa e a vida longa para o Matriz”, afirmou a fundadora.





Festança da virada

Segundo Moraes, a Casa Matriz, tão conhecida por ser um espaço barato e diverso, continuará da mesma maneira: “A nossa ideia é manter o Matriz sendo esse espaço de diversidade cultural, acessível e de portas abertas para a cidade e para todo mundo que cria arte e cultura aqui”, explicou.

Edmundo e Andrea encerraram a live convidando o público para o evento que marcará a transição da gestão. Eles ainda afirmaram que abrirão um novo negócio do ramo em Sabará, na Grande BH. A festa no Centro da capital acontecerá neste sábado (18/5), durante todo o dia, e contará com programação que engloba a apresentação de 19 DJs, divididos em quatro pistas; bazar; e exposição e performance do cartunista Quinho.

Leia a nota oficial da Casa Matriz, no Instagram:

"MATRIZ 24 ANOS – A VIRADA"



Neste sábado (18/5), a partir das 17h, na Casa Matriz (Av. Álvares Cabral, 400- Centro). Ingressos: R$ 6, na plataforma Sympla; R$ 10, na porta. Discotecagem: Stark, Luiz Z e Jujuba, Julio e Lívia, Luccones, Nathalia Múrcia, Beavis, Vinícius Amaral, Brainiak, Toninho Black, A Coisa, Tomas, Polly Terror, Cris Foxcat, Kemile Lorraine, Dani-se e Thiago Pereira. Acesso gratuito das 10 às 17h, quando será realizado o “Bazar – Casa do Jornalista”: brechó, artesanato, música e cerveja; e exposição e performance do cartunista do Estado de Minas, Quinho.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro