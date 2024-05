A série mais assistida da Netflix atualmente, “Bebê Rena”, tem uma conexão com a cantora Amy Winehouse (1983-2011). A história retrata o caso real de Richard Gadd, que trabalhava em um pub inglês, quando começou a ser perseguido por uma stalker. Na ficção, a mulher se chama Martha. Mas, na “vida real”, uma mulher chamada Fiona Harvey disse que ela era a stalker. Internautas acessaram suas postagens antigas e descobriram que o pub onde o ator trabalhou e conheceu sua stalker era o favorito de uma das vozes mais famosas dos anos 2000.







E minha amiga que descobriu o pub real de Bebe Rena a partir de tweets antigos da “Martha” real. Achou foto do Richard no pub. Foi lá hoje beber e ficou interrogando todo mundo pra saber a fofoca completa. Apenas. pic.twitter.com/Oeb0aFplKo — Gabe Simas (@gabesimas) May 9, 2024

Em uma publicação de 2014, Fiona deixou uma mensagem para Gadd no Twitter. “Seus tuítes me animam. Eu não pude ir ao Hawley nos últimos três sábados. Sua timeline é boa!", escreveu. Ela se referia ao pub Hawley Arms, em Camden Town. Perfis descobriram fotos de Gadd no local.







Uma jovem contou que esteve no local para saber se os fatos da série são reais. “A maioria [das pessoas] que eu falei conhece ambos, mas não sabia das coisas. Aí hoje, por acaso, encontrei a namorada de um [homem] que trabalhava com ele, e diz que a maioria [das coisas retratadas na série] bate mesmo, ela sendo esquisita, os e-mails e etc e que a série é bem verdade mas 'flourished for tv'. Mas ela disse que ele [o namorado] assistiu a metade da série e ficou muito desconfortável e não quis ver mais (quando começa a parte do abuso do cara e tal)”, escreveu para um amigo.







De acordo com o G1, além de ter tido Gadd como um dos funcionários, o pub era um dos favoritos de Amy, que era constantemente vista no local. Quando ela morreu, aos 27 anos, o estabelecimento chegou a fazer uma homenagem à cantora. “Nós estamos chocados e profundamente decepcionados com a notícias da morte de Amy. Além de seu extraordinário talento musical, ela era uma pessoa especial com uma boa alma. Isso nunca deveria ter acontecido. Nós nos sentimos privilegiados de tê-la conhecido e sentiremos grande falta dela", disse o perfil do local nas redes sociais. O bar realiza diversos eventos dedicados à cantora e faz postagens dedicadas a ela.

Projeto de lei

No último sábado (11/5), o governo britânico entrou em contato com a Netflix para alertar para um projeto de lei que está sendo produzido pelo parlamento do país que prevê a proteção de pessoas retratadas em produções audiovisuais no país. A medida foi tomada por conta de “Bebê Rena”.







Isso porque Fiona Harvey, após dizer ser a mulher retratada na série, negou as acusações de Gadd e afirmou que o seriado inventou histórias. Segundo o site Deadline, um porta-voz do governo ressaltou que as emissoras locais estão sujeitas a regras que protegem o público, colaboradores e outros envolvidos. E que o novo projeto é aplicar o regimento a plataforma de streamings. Com isso, Fiona poderia processar a Netflix. O projeto de lei só deve ficar pronto em 2025.







Em “Bebê Rena”, Richard Gadd vive o comediante Donny Dunn - uma versão de si mesmo -, que sonha em viver da sua arte, mas trabalha em um pub enquanto isso não acontece. Lá, ele conhece Martha (Jessica Gunning). Ele pergunta o que ela gostaria de beber, mas a mulher, que se apresenta como uma advogada de grandes personalidades, diz não ter dinheiro. O garçom lhe oferece um chá como cortesia, dando início a uma relação perturbadora com a mulher.