A partir desta terça-feira (14/5), a programação do Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, está voltada para o centenário do diretor norte-americano Sidney Lumet (1924 – 2011). Com a exibição de 15 filmes, a mostra “Lumet: os desafios humanos” segue em cartaz até 4 de junho.



Dono de uma filmografia extensa, ao longo da carreira Lumet dirigiu mais de 50 produções. Recebeu mais de 40 indicações ao Oscar, mas só colocou as mãos no prêmio em 2005, quando foi homenageado com a estatueta honorária pelo conjunto de sua obra.



Expoente do cinema moderno, Sidney Lumet foi um dos primeiros a se dedicar a temas sociais, tendo dirigido clássicos como “12 homens e uma sentença” (1957), “Serpico” (1973) e “Um dia de cão” (1975). “É um diretor que começou a carreira nos anos 1950 e ficou muito conhecido pelo trabalho na nova Hollywood. Nessa época, os diretores tiveram mais liberdade para poder fazer projetos considerados ‘polêmicos’. Colocamos esse título (os desafios humanos) porque é algo que ele vai questionar durante toda a carreira”, explica o gerente de programação do cinema, Vítor Miranda.



O primeiro filme do diretor – e também um dos mais famosos – é o que abre a mostra. Com exibição hoje, às 16h, “12 homens uma sentença” é um drama de tribunal que acompanha o julgamento de um jovem de 18 anos de idade acusado de ter assassinado o próprio pai. A trama acompanha 12 membros do júri que devem decidir se o garoto deve ou não ser condenado à pena de morte pelo crime.



“É um filme que fala sobre racismo, mas fala também sobre questões de direitos humanos, questões humanitárias. Desde ali, Lumet já está colocando um pouco a tônica do que ele vai trabalhar no resto da carreira”, observa Miranda. O longa terá também sessões nos dias 25 de maio (dublado em português) e em 1º e 4 de junho. Também nesta terça, às 17h45, será exibido o longa “Vidas em fuga” (1960).



Al Pacino

Segundo o gerente de programação, a curadoria da mostra foi realizada a partir de uma seleção entre os filmes mais marcantes do diretor. “A gente procurou escolher os filmes essenciais dele. Ele filmou muito. Procuramos escolher os que a gente acha mais interessantes e os que tiveram boa repercussão de público e de crítica. Também trouxemos filmes em que a narrativa vai fazer estudos de personagem interessantes ou algum tema social.”



É o caso dos longas estrelados por Al Pacino – “Serpico” e “Um dia de cão”, o que, segundo Miranda, dois dos melhores papéis da carreira do ator –, e também de “Rede de intrigas”, drama que investiga o sensacionalismo da televisão na década de 1970.



Outra característica marcante do cinema de Sidney Lumet é que o diretor raramente escrevia os próprios roteiros, por isso adaptou muitas obras literárias, como o “Assassinato no expresso oriente” (1974), de Agatha Christie, que em 2017 ganhou nova adaptação, desta vez dirigida pelo britânico Kenneth Branagh.



Ensaios inéditos

Durante a mostra, ainda serão publicados textos críticos e ensaios inéditos sobre a obra do diretor dentro da plataforma CineHumbertoMauroMAIS. Organizados pela pesquisadora Yasmine Evaristo, os textos do dossiê poderão ser acessados na aba Mostras Cinematográficas.



A programação se encerra em 4 de junho com o último filme de Sidney Lumet. Lançado em 2007, “Antes que o diabo saiba que você está morto” conta a história de dois irmãos que decidem realizar um assalto a uma joalheria para resolver seus problemas financeiros.



PROGRAMAÇÃO



Hoje (14/5)

l 16h - “12 homens e uma sentença” (1957)

l 17h45 - "Vidas em fuga" (1960)

Amanhã (15/5)

• 15h - “Longa jornada noite adentro” (1962)

• 18h15 - “O homem do prego” (1964)

• 20h30 - “A colina dos homens perdidos” (1965)

Quinta (16/5)

• 15h - “Assassinato no Expresso do Oriente” (1974)

• 17h30 - “Serpico” (1973)

• 20h - “Um dia de cão” (1975)



MOSTRA “LUMET: OS DESAFIOS HUMANOS”

Com exibição de 15 filmes de Sidney Lumet. Estreia nesta terça-feira (14/5) e segue em cartaz até 4 de junho, no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro). Entrada gratuita, com retirada de ingressos a partir de 1 hora antes de cada sessão na bilheteria local. Programação completa na plataforma CineHumbertoMauroMAIS.