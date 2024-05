O saxofonista americano David Sanborn morreu neste domingo (12/5) aos 78 anos. A causa da morte foi o câncer de próstata e suas complicações. Ele foi diagnosticado com a doença em 2018, mas continuou se apresentando até recentemente.

“É com o coração triste e pesado que transmitimos a vocês a perda do saxofonista David Sanborn, de renome internacional e seis vezes vencedor do Grammy”, dizia um comunicado em suas contas nas redes sociais. "O senhor Sanborn faleceu na tarde de domingo, 12 de maio, após uma longa batalha contra o câncer de próstata com complicações.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Sanborn ???? (@davidsanbornofficial)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Sanborn ???? (@davidsanbornofficial)

">



Sanborn nasceu em Tampa, na Flórida, mas cresceu no Missouri. O saxofone entrou na sua vida como parte do processo de recuperação da poliomelite contraída aos três anos. Aos 14 anos, Sanborn já tocava com lendas do blues, como Albert King e Little Milton. Ele estudou música na Northwestern University antes de se transferir para a Universidade de Iowa.

O saxofonista tocou em Woodstock com Paul Butterfield e, depois disto, sua carreira ganhou corpo. Sanborn fez turnê com Stevie Wonder, gravando com ele no álbum “Talking Book” (1972), tocou com os Rolling Stones. Com David Bowie, o saxofonista fez turnê e fez um solo de sax da música “Young americans”.

O primeiro disco solo, “Taking off”, foi lançado em 1975, seguido de “Hideaway” quatro anos depois. “All I Need Is You” lhe rendeu seu primeiro prêmio Grammy de melhor performance instrumental de R&B em 1981. Ele ganharia mais cinco Grammys, ganharia oito álbuns de ouro, um álbum de platina.