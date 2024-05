A cantora Iza publicou nas redes sociais nesta segunda-feira (13/5) que está grávida de uma menina. A mamãe de primeira viagem ainda revelou que seu bebê se chamará Nala. Iza compartilhou um vídeo em que aparece ao lado do namorado, o jogador Yuri Lima, descobrindo e comemorando o sexo do bebê, em um chá revelação apenas para pessoas íntimas em sua casa.





Iza está no quarto mês de gestação, à espera de seu primeiro filho. Ela falou sobre a gravidez pela primeira vez no dia 12 de abril, em seu Instagram. A cantora namora o jogador do Mirassol desde 2023. Eles confirmaram a relação em fevereiro do ano passado. "Dona de mim", escreveu Yuri em um post.





Desde que revelou que está grávida, Iza compartilha relatos bem-humorados sobre a gestação. Ela contou que passou muito mal no primeiro trimestre de gestação, com enjoos. "Reza a lenda que depois passa", disse.





Ao “Fantástico”, a cantora revelou que sempre sonhou em ser mãe e passou um susto no início da gravidez, com um sangramento logo nas primeiras semanas de gestação. Por isso, ela resolveu desmarcar a agenda para descansar. Mas que não pretende fazer uma pausa na carreira e deve ir até o fim da gravidez em cima dos palcos. "Eu agora só diminui o ritmo de shows, mas vou continuar trabalhando. No Rock In Rio, vou estar com um barrigão de oito meses (...) Imagina eu estar em cima de um palco grávida, isso é uma coisa que eu sonhei", declarou.





Iza se apresentará no Rock in Rio, em setembro. Ela é uma das atrações do dia 20 de setembro, o Dia Delas, dedicado apenas a artistas femininas, no Palco Sunset do festival.