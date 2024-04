Grávida do primeiro filho com o jogador de futebol Yuri Lima, Iza diz que fora os enjoos, a gestação agora está tranquila, mas ela teve um sangramento no mês passado e precisou cancelar vários compromissos profissionais, como a apresentação que faria em uma das festas do BBB 24, no dia 15 de março.





"Eu tive um pequeno sangramento. O meu médico pediu para eu ficar quietinha por alguns dias, para que aquilo não evoluísse", contou em entrevista ao Fantástico, neste domingo (14). Ela explicou que pretende continuar trabalhando até o Rock in Rio. O bebê está previsto para nascer no final de outubro.

"Vou dar uma diminuída nos shows, mas eu vou continuar trabalhando. No Rock in Rio [em setembro] deste ano] eu vou estar com um barrigão de 8 meses, mas estar em cima de um palco grávida é uma coisa que eu sonho muito", afirmou Iza que ainda não sabe o sexo do bebê.

"Eu sempre quis ter um menino", reconheceu Yuri Lima, que contou ter gritado da janela do hotel onde estavam hospedado em São Paulo quando soube da gestação. Iza, por outro lado, acha que está esperando uma menina. "Ser mãe sempre foi um sonho meu", comentou a cantora que descobriu a gestação ao perceber que sua menstruação estava atrasada.





"Eu já tinha parado de tomar remédio [anticoncepcional] há uns 6 meses. Então comecei a ficar nervosa. Pedi um teste de gravidez ao meu segurança e quando apareceu o X eu descobri que estava grávida de 3 semanas", contou a cantora.