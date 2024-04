Alane não soube lidar com a eliminação do BBB24. Final é nesta terça-feira (16)

Alane foi a eliminada do BBB 24 na noite de ontem (14/4) com 51,1% dos votos.

Depois do discurso do apresentador Tadeu Schmidt, a sister entrou em desespero por ter que deixar a casa mais vigiada do Brasil antes da grande final.





Ela chorou muito, disse estar envergonhada e chegou a se bater. "Eu sou péssima! Eu sou horrível! Eu sou a pior pessoa do mundo! Desculpa qualquer coisa. Eu estou mal de verdade. Minha mãe tá com muita raiva de mim! Eu só quero sumir”, desabafou aos prantos.

Puxão de orelha

A bailarina foi confortada pelos amigos Isabelle, Matteus e Davi. Em seguida, deixou a casa e levou um puxão de orelha amigável de Tadeu.

“Só não estou feliz porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. Tristeza é normal, mas vergonha jamais. Seus dias foram lindos, péssima você nunca será e sua mãe está morrendo de orgulho de você”, disse o apresentador.

Após ver a cena, Gil do Vigor postou uma sequência de stories no Instagram reconfortando Alane.

"Eu ver essa menina fazer isso, falar isso... Ela não é uma pessoa ruim gente! [...] Não Alane, não fica assim menina! A internet julga, critica, ataca, e é isso que a gente fica, a gente fica achando que tem que ser perfeito toda hora”, afirmou o ex BBB.

Veja o vídeo: