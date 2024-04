Alane, 25, foi a vigésima primeira eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, neste domingo (14). A bailarina paraense recebeu 51,11% dos votos no último paredão do reality contra Isabelle e Matteus.





A sister foi para a berlinda depois de desistir da prova de resistência do primeiro finalista, quatro dias antes da final da temporada agendada para esta terça-feira (16).





Alane enfrentou nove paredões no BBB 24 e se tornou a recordista da temporada neste quesito. A eliminada nunca ganhou uma prova do líder ou do anjo, isso contribuiu para tantas presenças no escrutínio público.





"Não gosto de grupinhos", disse a bailarina no seu vídeo de apresentação. Apesar da afirmação, a sister sempre esteve ligada ao time das fadas.





No final de janeiro, Alane protagonizou a primeira grande briga do reality. A sister trocou ofensas contra Fernanda na academia da casa. Foi nesta treta que surgiu o bordão "chora, bonequinha", usado até em novelas da Globo.





Antes do episódio, Alane também se envolveu na confusão do espelho e chegou a desmaiar nos braços de Nizam. A paraense contou para Vanessa Lopes sobre as críticas que seu ex-affair fez contra ela.