Os dias de Big Brother Brasil 24 estão chegando ao fim. Com 5 participantes restantes- Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus- o reality se encaminha para sua 20ª eliminação, na noite desta quinta (11/4).

Na berlinda, a amazonense Isabelle, o baiano Davi e a paulista Beatriz disputam a permanência no jogo, que deve definir o ganhador na próxima terça (16/4). Na madrugada de ontem, os participantes aproveitaram os últimos momentos e se divertiram com a presença do cantor Lulu Santos, na festa do TOP 5.

Entre hits românticos, como “Toda forma de amor”, Matteus e Isabelle protagonizaram flertes durante todo o show. Os amigos incentivaram a junção do casal, que troca olhares diferentes há dias.

Na pista de dança, Davi disse: "Vai, Matteus, acaba logo com isso", enquanto empurrava o gaúcho para perto da cunhã poranga. Alane e Bia não ficaram para trás. A paraense aconselhou o colega e disse: “Agiliza, meu consagrado”. A vendedora do Brás brincou: “Tu é lerdo”, disse.

Matteus, que protagonizou um relacionamento com a mineira Deniziane, já eliminada do programa, manteve a postura de incerteza. Já Isabelle, se mostrou bastante confusa quanto a possibilidade de formar um casal na reta final do BBB.

Durante a noite, a cunhã se retirou para o Quarto Fadas, onde ponderou se deveria resistir à vontade de ficar com Matteus. Logo, suas dúvidas foram interrompidas pelo gaúcho, que chegou para conversar com ela.

Bem próximos, Alegrete perguntou se a dançarina estava com vergonha de beijá-lo e a manauara disse que não. Entre esclarecimentos sobre o último envolvimento do sulista, o tão esperado beijo finalmente rolou.

E assim foi durante toda a noite, mas longe dos companheiros de confinamento. De volta à festa, curtiram, mas sem demonstrações de carinho públicas. No fim da noite, Matteus abandonou o Quarto do Líder para dormir com Isabelle. Em um bom clima, os dois terminaram a noite entre carinhos e risadas, o brother ainda disse: "Sabia que tua boca era bonita, mas não sabia que o beijo era tão bom".

No X (antigo Twitter), o nome dos dois ficou entre os assuntos mais comentados no Brasil. Os espectadores que torciam pela formação do casal comemoraram:



Todo mundo assim quando o Matteus e Isabelle se beijaram



pic.twitter.com/uZwwS3o47M — ????MARK #BBB24???? (@uaimark) April 11, 2024

Como pode o Lucas Buda representar um país inteiro vendo Matteus e Isabelle se beijando #BBB24 pic.twitter.com/Q9yGqrxai5 — Matheus (@odontinho) April 11, 2024

É aquele momento em que você está radiante por finalmente beijar a pessoa dos seus sonhos! Matteus e Isabelle estão tão felizes, parecem dois adolescentes apaixonados. #BBB24 ???????????????? pic.twitter.com/wZttTvQV8v — X-News (@X_news2024) April 11, 2024

Não vou mentir: faltando 5 dias pra final ver o beijo de Matteus e Isabelle é satisfatório demais! Parece que era uma pendência que foi resolvida ainda antes de acabar. Sensacional. Vamos em frente! #BBB24 pic.twitter.com/rpXxqI8fG4



— Dieguinho (@diegoschueng) April 11, 2024