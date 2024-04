Beatriz foi a eliminada do penúltimo paredão do BBB 24

Beatriz Reis foi a vigésima participante a deixar a casa do BBB 24, na noite dessa quinta (11/4). A sister enfrentou Isabelle e Davi no paredão e foi a mais votada pelo público, com 82,61%.

Ao sair da casa, Bia, que ficou conhecida pela euforia ao encontrar famosos que visitavam a locação do BBB e derrubá-los, como Sabrina Sato, protagonizou uma cena divertida com Tadeu Schmidt, que também foi ao chão com um abraço da sister.

Na manhã desta sexta (12/4), a guarulhense seguiu a agenda da TV Globo e foi a convidada especial do Mais Você, programa de Ana Maria Braga. O café da manhã com a apresentadora rendeu discussões sobre polêmicas, as expectativas de Bia para a vida depois do programa e muitas piadas.

No Rio de Janeiro, a eliminada conversou por chamada de vídeo com Ana, que estava ao vivo no estúdio televisivo da emissora em São Paulo. Risonha, Braga brincou e disse que não foi ao Rio com medo de ser derrubada pela paulista.

"Você chegou chegando no papo com o Tadeu fora da casa. Eu acho que foi por isso que resolvi não ir aí hoje", disse a apresentadora. Beatriz rebateu: "Para eu não te derrubar, né, danada? Eu queria te derrubar, Ana. Cadê você aqui?", afirmou rindo.

Quando questionada por Ana Maria se havia atuado como uma personagem durante a temporada, tema em alta nas redes sociais, a ex-confinada se incomodou e afirmou:

"Se alguém conseguir fazer um personagem no BBB tem que ganhar o Oscar. É impossível”, disse. “Porque você se sente tão em casa, fica tão à vontade, que seria impossível", completou.

A ex-vendedora do Brás revelou também seu desejo de mudar de profissão. Extrovertida, ela afirma que o foco agora é na televisão. "Quero visitar meu Brás com certeza! Matar a saudade. Quero aproveitar tudo que a vida tem para me oferecer. Quero viver e trabalhar com o que eu amo, em nome de Jesus. Trabalhar na televisão como apresentadora, como atriz", explicou.

Protagonista de discussões e embates diretos com outros participantes da temporada, a sister ainda completou: "Eu enxergo uma Bia mais madura. Errei muito, aprendi muito. E vou continuar errando, vou continuar aprendendo, porque a gente é ser humano e a vida é isso", disse.

Por fim, a ex-BBB também revelou com quem não manterá um vínculo de amizade depois do reality: "Talvez com algumas pessoas com quem não me conectei, como a Fernanda. Foi uma participante que, dentro do jogo, não tive muita conexão. Talvez aqui fora essa conexão também não aconteça", afirmou.

"Pitel, no começo, a gente teve uma interação, mas depois acabou não tendo. Não sei. Estou super aberta para conversar. É isso. O tempo vai dizer", concluiu.