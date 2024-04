Davi é o primeiro finalista do BBB 24

Na manhã desta sexta (12/4), o Brasil conheceu o primeiro finalista do BBB 24. Davi aguentou firme e venceu Alane, Isabelle e Matteus na prova de resistência, que o coroou o último líder da edição.

A disputa foi iniciada às 23h45 dessa quinta (11/4), depois da eliminação da sister Beatriz. Os jogadores deveriam permanecer em plataforma giratórias, como se fossem escovas de lava-jato. Água, vento frio e espuma eram jogadas neles a todo instante e, em mãos, um disco deveria ser segurado firmemente, já que quem o derrubasse estaria fora da competição.

Pouco mais de duas horas depois do início, às 1h50, o gaúcho Matteus passou mal, vomitou e teve que ser retirado da prova. Ele foi o primeiro a cair no paredão. Também enjoada e declaradamente com sono, Isabelle desistiu da prova quase cinco horas depois, por volta de 6h40 da manhã.

O embate entre Davi e Alane, apesar de valer a tão sonhada vaga na final, foi tranquilo. A cantoria manteve a dupla de pé por mais 3 horas. Por volta de 10h, a paraense não aguentou e resolveu desistir. Chateada, ela lamentou: “Desculpa mãe, não aguentei”. De volta à casa, desabou em lágrimas.

Davi, ao contrário, ficou eufórico. Além da vaga na finalíssima, o baiano ganhou uma caminhonete 0 km. “Meu deus, eu ganhei essa máquina zero, ganhei senhor!”, gritou ainda na área de prova, onde o carro estava posicionado.

Ele voltou para casa comemorando bastante. Logo, foi atrás de Alane, para parabenizá-la: “Eu achei que você ia até de noite, foi bem”, declarou o brother enquanto abraçava a dançarina. “Eu tava muito enjoada”, disse Alane.

Motorista de aplicativo antes de entrar no reality, Davi ressaltou: “Um dia eu tava vendendo água na rua, em um balde e hoje eu tô aqui. Só Deus sabe fazer isso”, disse.

Como restam apenas 4 participantes, o baiano não ficou encarregado de indicar ninguém ao paredão e os 3 desistentes caíram automaticamente na berlinda. A votação para eliminar Alane, Isabelle ou Matteus segue aberta até domingo (14/4), quando acontece o programa ao vivo.

No dia, o público descobrirá quem serão os outros dois finalistas, além do baiano. A final acontece na noite de terça (16/4), por volta de 22h30. O prêmio da edição se aproxima de R$ 3 milhões.