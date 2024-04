Uma hora antes do primeiro concerto da Filarmônica a entrada da Sala Minas Gerais está cheia de assinantes (pessoas que compram o ingresso para assistir os concertos do ano todo antecipadamente).

Uma faixa “Zema, a Sala Minas Gerais é nossa!” domina o cenário. A insatisfação com a mudança de gestão da sala, que deverá, a partir de julho, passar para o Sesi Minas, é geral. Os gritos de “Fora, Zema” ecoam no local.

Também do lado externo do prédio estão sendo exibidas na parede apresentações da Filarmônica. O concerto desta noite, que começa às 20h30, será transmitido na área externa do prédio na Rua Tenente Brito Melo, no Barro Preto.

Matéria em atualização