A vida e o trabalho da artista plástica Vera Queiroz (1941-2022) serão celebradas na edição especial da Feira de Papel & Cerâmica”, neste sábado e domingo (13 e 14/4), no Mercado Novo. O evento marca a união dos projetos Feira de Papel, realizada pela última vez em 2019, devido à pandemia de COVID-19, e Feira de Cerâmica de Minas Gerais”, como forma de homenagear a desenhista, gravadora e papeleira, que morreu aos 80 anos, em 2022.



Na programação, mais de 50 artistas expõem suas obras, explorando as múltiplas maneiras de se fazer artesanato. Os visitantes poderão adquirir decorações e utilitários de cerâmica, assim como gravuras e papéis feitos com fibras naturais, cadernos, agendas, flores, bijuterias, bolsas, cestaria e brinquedos infantis.



Entre os artesãos, está a ceramista Erli Fantini, de 79 anos, que leva a experiência de 50 anos na área para os estandes. A artista é uma das organizadoras da mostra e foi a responsável por criar a Feira de Cerâmica de Minas Gerais, em 1999, que chegou à sua 36ª edição no ano passado.



O projeto de Erli sempre caminhou lado a lado com o Artesania do Papel, da amiga Vera Queiroz, criado em 1995, também em formato de feira. Neste fim de semana, o encontro entre celulose e argila demonstra a importância destes espaços para os artistas locais.



“Essas feiras são muito importantes para os nossos trabalhos. É um momento de termos contato direto com a pessoa interessada, com outros participantes, principalmente nesse caso agora de papel e de cerâmica, que são grupos que caminham paralelamente. Temos os mesmos objetivos: mostrar o que fazemos. Ter contato com um grupo tão diversificado assim faz muita diferença”, explica a ceramista.



Erli lembra que as duas aprenderam juntas o ofício de fazer papel, em uma oficina da Marlene Trindade, em Diamantina. “Fizemos por um bom tempo, mas eu parei e ela continuou.



“Na arte do papel, a mineira foi pioneira na utilização de fibras em suas obras, como a fibra de bananeira, que veio a se tornar sua marca característica, e era utilizada para desenhos, gravuras, encadernações e cartões.



Livro de receitas

Vera lutou contra um câncer e se mantém viva através de sua arte, cujos trabalhos fazem parte da mostra. Os últimos artesanatos da são-joanense serão expostos na feira por sua filha, Ana Queiroz, responsável pelo acervo. Entre as peças, estão obras inéditas, fruto de trabalho conjunto de artistas-amigas que concluíram os trabalhos inacabados.



“Em um livro de receitas, a Márcia (Meyer, encadernadora que se dedica a aquarelas e papel marmorizado) colocou a capa. Então, vai ser uma coisa bem bacana, porque a gente vai poder ver aquilo que a Vera estava desenhando, trabalhando e até poder adquirir”, afirma Erli.



“Acredito na expressão de que arte salva, porque no momento em que a gente está criando não tem doença, não tem idade, não tem nada, tudo é positivo. Enquanto a Vera estava viva, a gente fez homenagem a ela. Foi um afeto muito grande. Creio que, agora, é mais uma maneira de mantê-la viva na memória”, acrescenta a ceramista.



Artista são-joanense

Nascida em 1941 em São João del-Rei, Vera Queiroz se formou em artes plásticas em 1971, na Escola de Belas Artes da UFMG. A partir da década de 1980, passou a frequentar cursos e a se dedicar a fazer papéis artesanais. Segundo Erli Fantini, Vera fez uma pesquisa importante para a papelaria. “Ela buscava realmente inovar e criar formas diferentes de trabalho, agregando cada vez mais pessoas de outras áreas”, afirmou a ceramista.



“FEIRA PAPEL & CERÂMICA”

Neste sábado (13/4), das 10h às 19h, e domingo (14/4), das 10h às 16h, no terceiro andar do Mercado Novo (Rua Rio Grande do Sul, 499 – Centro). Entrada gratuita. Informações: (31) 99753-4842

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro