Responsáveis por personagens célebres, conhecidos do público pela televisão e pelas redes sociais, os atores Flávia Reis e Ricardo Cubba chegam a Belo Horizonte para única apresentação do espetáculo “Deixa que eu conto”, neste sábado (13/4), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Com direção de Fernando Caruso, a montagem, no formato stand-up, transporta para o palco a trajetória da dupla na seara da comédia virtual.



Flávia e Ricardo começaram a trabalhar juntos em 2021, quando gravaram uma versão autoral para o conto “Cinderela”, dos Irmãos Grimm. O sucesso do vídeo fez com que a dupla criasse versões também para “Branca de Neve”, “Frozen”, “A pequena sereia” e “Moana”, entre outras histórias ligadas ao universo dos contos de fadas.



O roteiro da apresentação inclui também os personagens Vanda da Van, de Flávia – com o qual ela fez a abertura, por mais de seis anos, de espetáculos de Paulo Gustavo, como “Minha mãe é uma peça” e “Hiperativo” –, e Mofe, de Ricardo, uma adolescente que não gosta de banho e que lhe rendeu o marco de 3 milhões de seguidores no TikTok.



Lugar sagrado

“Eu e Ricardo começamos a postar na internet conteúdos que fizeram muito sucesso com a audiência, mas somos atores de teatro, então quisemos transportar para o palco, que é o nosso lugar sagrado. O que permanece nessa adaptação é essa brincadeira de desconstruir os contos de fada. A gente também brinca um com o outro, fala sobre redes sociais, sobre a relação do homem contemporâneo com a internet e reproduz vídeos que funcionaram no ambiente virtual”, diz Flávia.



Ela define “Deixa que eu conto” como uma grande compilação de esquetes e personagens cômicos. Movida por esse desejo de levar um pouco de sua trajetória para o teatro, a dupla convidou Fernando Caruso, com quem a atriz trabalhou por cinco anos no programa “Zorra”, da TV Globo, para embarcar no projeto.

“Quando o espetáculo já estava bem amarrado, com o texto que eu e Ricardo escrevemos, resolvemos chamá-lo para uma supervisão final e para formatar tudo para a cena. Fernando é um cara do teatro e tem muita experiência com stand-up”, diz. O diretor conta que sua missão foi ajustar o roteiro, propor novas piadas e cortar o que estivesse sobrando. “A Flávia queria uma comédia bem acelerada, com muita piada por metro quadrado. Eles vieram ensaiar aqui em casa. Foi um processo muito divertido”, comenta.



Caruso observa que a dupla queria levar elementos dos vídeos que produzia para a peça, mas estava, no início, apreensiva quanto à recepção do público no encontro presencial. Ele lembra que essa preocupação foi dissipada logo quando o espetáculo estreou, em março do ano passado, na Casa da Comédia Carioca. “Teve uma acolhida muito quente. Quem conhecia o trabalho dos dois pelas redes sociais já vinha com uma empolgação, uma eletricidade. Quem não conhecia entendeu a proposta e também se acabou de rir”, afirma.

Começar o espetáculo com os personagens “mais garantidos” – um momento solo de Vanda da Van, seguido de um solo da Mofe – foi uma sacada de Flávia que funcionou muito bem, de acordo com o diretor. “Quando os dois se juntam em cena, já estão com o jogo ganho, a plateia rindo à beça. Eles têm um carisma e uma empatia que faz todo mundo se sentir meio íntimo. O público sai do espetáculo querendo ir morar com eles.”



NA TV E NO STREAMING

Flávia Reis é conhecida por suas atuações em programas de comédia e também na teledramaturgia, como a personagem Marineide, da novela “Travessia”, de Glória Perez. A atriz foi vencedora do reality “LOL – Brasil, se rir já era”, do Prime Vídeo, e está na série “Sem filtro”, da Netflix, vivendo Val, mãe das protagonistas Mel Maia e Ademara.



“DEIXA QUE EU CONTO”

Espetáculo de stand-up com Flávia Reis e Ricardo Cubba, neste sábado (13/4), às 21h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes – 31.3516-1360). Ingressos para o setor 1 a R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), e para o setor 2 a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda pela Sympla e na bilheteria do Teatro. Classificação: 12 anos.