Trio anunciou nova data em publicação oficial no Instagram

A banda paulistana O Terno anunciou nesta quinta-feira (11/4) o adiamento do show que faria nesta sexta (12/4), no Arena Hall, em Belo Horizonte. Por meio das redes sociais, o trio formado por Tim Bernardes, Gabriel Basile e Guilherme d’Almeida comunicou aos fãs que o baterista, “Bielzinho”, como é carinhosamente chamado pelos companheiros, está com dengue.

Com o integrante impossibilitado de participar da apresentação, a banda decidiu que o melhor seria escolher uma nova data, na qual a formação estaria completa. No dia 29 de agosto, a turnê que encerra o ciclo do álbum "<atrás/além>", lançado em 2019, chega à capital mineira.



No post, no Instagram, o trio escreveu: “BH ADIADO. BIELZINHO COM DENGUE!

Sentimos muito em informar que nosso amado bielzinho foi derrubado pela dengue e ficou impossível fazer o show de BH acontecer amanhã”.

“Já temos a nova data: 29 de Agosto, no @arenahalloficial ! Seus ingressos estão automaticamente valendo para a nova data. Quem precisar cancelar e ser reembolsado é só responder até dia 30/4 o email da sympla que cada comprador recebeu. Estamos aqui desejando melhoras pro Bielzinho e ansiosos pra encontrar vocês em agosto. Beijos!”