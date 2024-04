A jornalista Carol Barcellos anunciou, nesta quinta-feira (11), no Bom Dia Brasil, da TV Globo, que vai deixar o programa, em que apresentava o quadro de esportes.

A jornalista afirmou que vai se dedicar as reportagens com foco total nas Olimpíadas de Paris 2024. "Vou sentir saudade, muito obrigada a toda equipe do Bom Dia Brasil. Vou dar um jeito de ficar por perto e vou preparar reportagens também para vocês", ressalta.

Ela contou no programa que a partir de segunda-feira (15), quem vai assumir é a jornalista Débora Gales.

Em fevereiro deste ano, Carol se envolveu em uma polêmica. Ela assumiu o namoro com o também jornalista da Globo Marcelo Courrege, de 42 anos.

O fato causou alvoroço porque a ex-mulher de Courrege, Renata Heilborn, compartilhou na internet que a relação do ex-marido com a Barcellos foi fruto de uma traição. O fato ganhou mais repercussão, porque Carol foi madrinha de casamento do ex-casal.