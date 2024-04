Selinhos, beijos de tirar o fôlego, romântico… O que não falta na TV brasileira são beijos icônicos. Por isso, o Estado de Minas resolveu comemorar o Dia do Beijo, celebrado neste sábado (13/4), lembrando 10 momentos especiais. Confira:

1) Hebe - a rainha dos selinhos

Hebe Camargo (1929-2012) e Rita Lee (1947-2023) Reprodução

Quando se menciona a apresentadora Hebe Camargo (1929-2012) é impossível não lembrar de seus selinhos. Era uma tradição que ela desse um beijo na boca de quem participasse de seu programa. A brincadeira começou em 1997, quando Hebe e Rita Lee (1947-2023) se beijaram. Daí para frente, os selinhos se tornaram sua marca registrada. De Neymar a Silvio Santos, todos que passaram pelo seu programa receberam o carinho.

2) Vida Alves e Walter Foster

Walter Foster (1917-1996) e Vida Alves (1928-2017) Reprodução

Durante o último capítulo da novela “Sua vida me pertence”, a extinta TV Tupi exibiu o primeiro beijo da história da teledramaturgia brasileira, em 1952. Durante muito tempo, o beijo do galã interpretado por Walter Foster (1917-1996) e a mocinha de Vida Alves (1928-2017) foi considerado o primeiro da história da TV brasileira.

"Lento, romântico. Lábios nos lábios. Cabeças inclinadas. Amor. Suavidade. Beleza", descreveu a atriz em seu livro. Na época, o fotógrafo dos Diários Associados, Chico Vizzoni, teria se recusado a registrar o momento por considerá-lo "um escândalo". Ou seja, não existe nenhum registro do beijo entre Vida e Walter.

3) Carlos Frias e Aimée

Carlos Frias (1923 - 2007) e (1923 - 2003) Reprodução

Só em 2020 é que um historiador descobriu que o primeiro beijo da TV brasileira aconteceu dois anos antes da cena de Walter Foster e Vida Alves. Uma foto publicada na revista O Cruzeiro, de maio de 1950,tirada diante de um monitor, mostra o locutor Carlos Frias (1923 - 2007) beijando a boca da atriz Aimée (1923 - 2003). Na legenda, a revista afirma se tratar "do primeiro beijo televisionado no Brasil".

A cena romântica aconteceu durante as primeiras transmissões feitas pela TV Tupi do Rio de Janeiro, antes mesmo da inauguração da TV, que só ocorreu em setembro daquele ano. Como a TV era ao vivo,

o registro acabou se perdendo no tempo, sendo recuperado recentemente. Carlos e Aimée eram casados.

4) Vida Alves e Geórgia Gomide

Vida Alves (1928-2017) e Geórgia Gomide (1937-2011) Reprodução

Em 1963, Vida Alves protagonizou o 1º beijo LBTQIA+ ao lado de sua parceira de cena Geórgia Gomide (1937-2011). O momento foi registrado durante a exibição da peça de teleteatro “A Calúnia”, exibida pela TV Tupi. O primeiro beijo entre duas mulheres aconteceu 11 anos depois do primeiro beijo heterossexual da teledramaturgia.

5) Mateus Solano e Thiago Fragoso

Mateus Solano e Thiago Fragoso Reprodução

Se o primeiro beijo LGBTQIAP+ da TV foi realizado em 1963, a primeira cena de beijo entre dois homens só foi exibida pela TV Globo em 2013, no capítulo final de “Amor à vida”, de 2013. Rápido, mas não menos apaixonado, o casal Félix (Mateus Solano) e Niko (Thiago Fragoso) selaram seu final feliz na trama com o beijo, que foi esperado pelos telespectadores durante todo o folhetim.

6) Manoela Aliperti e Giovanna Grigio

Manoela Aliperti e Giovanna Grigio Reprodução

Depois de 22 anos no ar, a novela adolescente “Malhação” exibiu o primeiro beijo gay de sua história, em 2017. A cena romântica entre Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio) levou a comemorações nas redes sociais. Na época, boa parte do público torcia para que as duas garotas ficassem juntos.

7) Tarcísio Meira e Glória Menezes

Tarcísio Meira (1935-2021) e Glória Menezes Reprodução

Um dos casais mais famosos da TV brasileira, Tarcísio Meira (1935-2021) e Glória Menezes protagonizaram diversas produções juntos. A primeira foi “2-5499 – Ocupado”, de 1963. O casal, que ficou junto por 59 anos, protagonizaram a primeira telenovela com transmissão diária do Brasil. Desde então, os dois trocaram beijos na ficção em outras 14 produções. Até mesmo o primeiro beijo dos dois aconteceu na ficção, na cena final de uma peça feita pelos dois.

8) Silvio Santos e Gilberto Gil

Silvio Santos e Gilberto Gil Reprodução

O apresentador Silvio Santos e o cantor Gilberto Gil deram uma bitoca durante a campanha do Teleton 2001. A iniciativa foi de Silvio, que momentos antes negava um selinho para Hebe. “Olha, minha mulher falou para mim que se você me der um selinho ela se desquita de mim”, disse. “Não, mas aí eu pago pelo selinho. Você não sabe o que está perdendo”, rebateu a apresentadora.

“Eu sou um homem difícil, depois eu dou um selinho e eu vou ficar falado”, completou Silvio, antes de chamar Gilberto Gil para o palco. Para a surpresa de Hebe, Silvio pediu um selinho para o cantor assim que ele entrou em cena. O momento arrancou gargalhadas da Rainha da TV.

9) Gugu e Adriane Galisteu

Gugu Liberato (1959-2019) e Adriane Galisteu Reprodução

Os apresentadores Gugu Liberato (1959-2019) e Adriane Galisteu pegaram o público de surpresa com um beijão durante o quadro “Desafio musical”, do “Programa do Gugu”, em 2013. A loira contou que o beijo não passou de uma brincadeira. "A gente estava comentando sobre beijo técnico. Ele queria saber se o beijo técnico existia ou não existia. Mas eu peguei e falei: 'vamos dar um beijo técnico?' Ele não tinha como falar não", disse anos depois.

10) Nanda Costa e Vladimir Brichta

Nanda Costa e Vladimir Brichta Reprodução

O ano era 2021 e os atores Nanda Costa e Vladimir Brichta viviam o casal Érica e Davi em “Amor de mãe”. A novela aconteceu em um momento crítico de pandemia da Covid-19, chegou a ter gravações suspensas e só voltou ao ar em fevereiro de 2021.

Nessa retomada dos capítulos, o casal deu um beijo, mas com uma placa de acrílico entre eles. A cena fez com que os personagens se aproximassem da realidade do momento, mas acabou levantando debate sobre a eficácia da placa para conter o vírus.