A atriz e cantora Park Boram, de 30 anos, morreu nessa quinta-feira (11/4). Ela era considerada uma grande estrela do k-pop. A informação foi confirmada pela Xanadu Entertainment, agência da artista, à imprensa. A causa da morte não foi revelada. Segundo a empresa, o caso está sob investigação da polícia sul-coreana.



A cantora preparava um retorno ao mundo da música para celebrar 10 anos de carreira. Park estreou no universo das artes aos 17 anos, ao participar da competição musical Super Star K2, em 2010, e ficou em oitavo lugar. Seu primeiro single, ‘Beautiful’, em parceria com o rapper Zico, chegou ao segundo lugar na parada de singles coreana. A música lhe rendeu o prêmio de Artista do Ano no Gaon Chart Music Awards de 2014.



A música, juntamente com o clipe, tinha caráter autobiográfico e fala sobre a pressão para se sentir bonita. A cantora teria passado por rotinas intensas de exercícios e dietas extremas para perder cerca de 30 quilos.



Seu primeiro álbum, ‘Celepretty’, foi lançado em 2015 e alcançou top 10 nas paradas sul-coreanas. O último trabalho de Park foi lançado no último dia 3. Ela chegou a comemorar com os fãs o lançamento do single ‘I miss you’.



Como atriz, seu trabalho mais famoso foi na minissérie ‘Chiljeonpalgi, Goohaera’. A produção foi lançada em 2015, com apenas uma temporada.