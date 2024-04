O clima de festa junina tomou conta do BBB 24. Em uma festa regada a muito forró e piseiro, os brothers dançaram quadrilha, tentaram se equilibrar no touro mecânico e até enviaram recados no correio elegante.



Como de costume, Matteus e Isabelle dançaram coladinhos boa parte da noite. E os amigos não deixaram passar em branco. Alane, Beatriz e Davi incentivaram várias vezes para o beijo acontecer. Até que, em meio às brincadeiras, uma treta aconteceu.



Alane pediu a Beatriz para sair da pista de dança um pouco para que o casal aproveitasse o espaço, mas a vendedora disse que não deixaria de aproveitar a festa. Alane rebateu e aí foi o início de uma discussão.



Beatriz acusou a bailarina de dizer que ela ocupa o espaço do outro e afirmou que seus adversários a julgavam pelo mesmo motivo. Alane tentou contornar a situação e explicar para a vendedora o seu ponto de vista, mas não adiantou.



Com a situação, Isabelle saiu do quarto, se sentou em uma parte isolada da festa e começou a chorar. Lucas e Giovanna tentaram consolar a manauara, até que ela desabafou por estar se sentindo culpada. Após a conversa, Giovanna concluiu que a amiga não se sente bem sendo parte do grupo dos Fadas.



Ao saber do desentendimento das aliadas, Davi juntou Alane e Beatriz para uma reconciliação. Elas resistiram um pouco, mas acabaram conversando melhor e a paz foi selada.

Depois de tanta expectativa, conversas, brigas e negações, o beijo de Matteus e Isabelle finalmente aconteceu hoje à tarde. E para completar, foi debaixo do edredom. E aí, você também estava torcendo por esse casal?