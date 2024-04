O fim do BBB 24 está em contagem regressiva. O eliminado da vez foi MC Bin Laden, com 80,34% dos votos. Enquanto Davi, seu adversário no paredão, recebeu 19,66% dos votos e permaneceu na casa. Agora restam sete participantes na disputa pelo prêmio.



Logo depois da saída de Bin, a prova do líder começou. Numa disputa que testou a memória dos confinados, Lucas levou a melhor. E com o professor assumindo a liderança pela quinta vez, o papo sobre a formação do próximo paredão dominou a madrugada.



Apesar de ter ficado muito feliz com a vitória, Lucas não acredita que seja o favorito a ganhar o reality, mas já deixou claro que a intenção é quebrar o Top 5 dos rivais do Quarto Fada.



A estratégia dele é indicar Giovanna para a berlinda, fazendo com que o grupo de amigos votem entre si. Apesar disso, eles têm esperanças de que a mineira consiga vencer a prova do anjo hoje. Assim, Lucas indicaria Matteus.



Mas tem gente que já está pensando que o líder pode usar essa jogada. Alane avisou às amigas que essa é uma possibilidade, e está se preparando para uma possível votação entre eles. Só que Isabelle não acredita que Lucas pode indicar a própria parceira.



E será que vamos ter problemas no paraíso? Os brothers estão no Tá Com Nada, mais uma vez, por causa da punição que Beatriz levou durante a tarde de ontem por customizar um biquíni usando cascas de banana. A situação deixou os confinados bem irritados, principalmente Davi, que tinha alertado a amiga sobre uma possível punição.

Durante a madrugada, ele reclamou do acontecido e ainda falou da postura de Bia na prova do líder, já que Tadeu precisou pedir silêncio à vendedora várias vezes. Além disso, Davi também citou que Alane, Beatriz e Isabelle estão mais distantes. Matteus concordou com o baiano e ainda criticou a bagunça do Quarto Fada.



Hoje tem prova do anjo para definir mais um jogador que vai estar imune no próximo paredão. Para quem você está torcendo?