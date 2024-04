O BBB 24 está na reta final e os participantes estão cada vez mais tensos. Para completar, o Sincerão chegou com uma dinâmica em que eles deviam escolher um colega para defender e outro para criticar. E a noite foi cheia de conversas.



Depois do programa ao vivo, Beatriz alfinetou Giovanna, já que a mineira escolheu ela para criticar, mas a briga não engatou. Mesmo assim, Bia reclamou com Alane dos comentários feitos por Giovanna e ainda disse que a sister correu do embate.



Do outro lado, a mineira também falou com Pitel sobre a quase briga. Ela defendeu que Beatriz criou o problema entre elas, e que não se importa de ser chamada de planta pela vendedora, até porque elas estão no mesmo patamar no jogo.



Davi e Pitel também foram conversar. A alagoana afirmou que, mesmo tendo criticado o baiano na dinâmica, não se tratava de um problema pessoal, mas sim de jogo. Ela ainda disse que já se posicionou anteriormente sobre Matteus, Beatriz e Alane, então ele foi o escolhido naquele momento.



Outra dupla que rendeu um bom papo foi Isabelle e Lucas. Eles conversaram sobre sua relação no jogo e lamentaram a falta de aproximação que tiveram. Depois de um desabafo dos dois lados, a conversa terminou com um abraço e Isabelle caiu no choro.

Quem também não conseguiu conter as lágrimas foi Alane e Beatriz. As amigas, que estão enfrentando o paredão juntas, se abraçaram e falaram sobre o medo da eliminação.



E teve festinha no Quarto Gnomo. Bin Laden se empolgou com as bebidas no quarto do líder e voltou animado para a casa. Depois de um tempo, até as meninas do Quarto Fada participaram da farra.



Hoje tem mais uma eliminação no modo turbo. Quem você quer que saia: Alane, Beatriz ou Pitel?