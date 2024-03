Leidy quebrou um recorde histórico do programa ao completar 77 dias sem ser votada

Foi a vez de Leidy Elin se despedir da casa mais vigiada do Brasil. A sister, que quebrou um recorde histórico do programa ao completar 77 dias sem ser votada, recebeu 88,33% dos votos do público para deixar o reality.



Ela se tornou a participante com maior porcentagem da temporada. Davi (6,76%), MC Bin Laden (3,84%) e Matteus (1,07%) seguem no jogo.



Mas antes de sair o resultado da berlinda, os participantes levaram outro sermão daqueles de Tadeu Schmidt. Depois da briga entre Davi e Bin Laden, que chegou bem próxima da agressão, o apresentador teve uma conversa séria com os dois no programa ao vivo, falando sobre o risco que correram e em que colocaram os colegas. Com isso, o jogo seguiu sem expulsão.



Mas depois da eliminação, o foco na casa mudou. Bin Laden disse que quer acreditar que tem força para ganhar o reality, mas também pretende se colocar à prova em outro paredão, de preferência com Davi e Beatriz.



No Quarto Gnomo, o pessoal analisava o jogo dos rivais. Eles refletiram mais uma vez sobre qual configuração do paredão pode eliminar quem eles julgam mais fracos do outro lado. E da parte deles, a maioria aposta que Pitel e Lucas têm mais chances de chegar na final.



Em um papo que rolou no Quarto Fada, os amigos conversavam sobre um possível top 4 entre eles, e Davi afirmou que é importante saber quem é prioridade de quem. Mas a conversa ficou um pouco desconfortável, já que assim revelariam quem seria a primeira opção de voto entre eles.

Um assunto entre Davi e Fernanda também embalou a madrugada. A confeiteira relembrou uma conversa que tiveram após o Sincerão sobre Bin Laden, e perguntou por que Davi considera que o MC a traiu no jogo. Os dois bateram um longo papo, enquanto Alane e Beatriz tentavam ouvir disfarçadamente.



Mas o grupinho tem suspeitado da aproximação de Fernanda. Eles chegaram à conclusão que a sister está sendo mais simpática, na tentativa de passar despercebida nas próximas votações para não ir ao paredão.



As estratégias continuam e o Top 10 está formado. Quem será o próximo eliminado?