Mais uma vez, os participantes do BBB 24 perderam a linha depois do Sincerão. Os confinados precisavam apontar sua mira e maior decepção no jogo. Tudo isso com direito a bomba de fumaça colorida.



O Sincerão provocou uma sequência de brigas após a dinâmica. Beatriz e Pitel se desentenderam, Matteus e Bin Laden também começaram a discutir, até que Alane e Davi entraram no meio para conter algumas falas do MC.



E, nessa hora, deu ruim. A briga começou a escalar demais entre Davi e Bin. Um começou a chamar o outro para briga, houve xingamentos e até ameaças de acertar as contas aqui fora.



A situação saiu totalmente do controle com Bin Laden indo para cima de Davi e o baiano o chamando para a briga. De um lado, alguns participantes cercavam Davi, pedindo para que parasse com as provocações. Do outro, seguravam Bin Laden para que uma agressão não chegasse a acontecer. A produção precisou mandar os dummies para evitar agressões.



Mas parte do público tem apontado que os dois ultrapassaram as regras. No meio da confusão, enquanto os dois se peitavam, eles chegaram a encostar o rosto um no outro e Davi parece ter empurrado sua testa em direção ao rival. Lucas chegou a cair tentando conter Bin e também levou uma cotovelada sem querer do amigo.

Chegando nesse nível preocupante, o Big Boss interviu. A voz misteriosa gritou com os brothers, avisando que estavam passando do ponto e deviam parar naquele momento. Em uma segunda bronca, até disse que o reality não é UFC.



A briga repercutiu entre os confinados, e os dois lados temeram a expulsão. O que você acha que vai acontecer hoje, no programa ao vivo?