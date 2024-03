Um novo paredão quádruplo foi formado no BBB 24. Desta vez, temos dois integrantes de cada grupo. Davi, Bin Laden, Leidy e Matteus disputam a permanência na casa.



Davi foi indicado pela líder, Giovanna, enquanto Matteus e Leidy foram os mais votados pela casa. Depois, os dois tiveram direito a um contragolpe, e nessa hora Matteus puxou Bin Laden, e Leidy puxou Alane. Só que a paraense deu sorte na prova bate-volta e se salvou da berlinda.



Depois de toda essa emoção, Fernanda disse para Pitel que seria melhor contar a verdade aos aliados sobre o Poder do Falso, para que Leidy e Bin não toquem no assunto no Sincerão. As duas se juntaram e falaram para os Gnomos que tudo não passou de uma trollagem do invasor, e foram muito elogiadas pela atitude de fingirem que tinham algum poder.



No quarto da líder, Fernanda e Bin se desentenderam. Enquanto falavam sobre o paredão, o MC relembrou uma conversa dos dois sobre votos, mas a carioca retrucou. Giovanna e Leidy começaram a rir da situação, então ele disse que seria melhor não conversar se fosse virar algo deselegante. Aí, a confeiteira também se estressou e resolveu sair do quarto.



Separados, eles comentaram o atrito com outros participantes ao longo da noite. Ele revelou ter se sentido um “palhaço" antes de a sister deixar o quarto da líder, e avisou que não quer manter proximidade com ela.

Fernanda disse em outro momento que Bin quer manipular, mas não consegue. E Giovanna afirmou que o brother está acuado por enfrentar seu primeiro paredão.



Quem também está passando pela mesma situação é Leidy. A trancista disse que precisa da resposta do público, mas vai voltar com “faca nos dentes” se não for eliminada. Ela também criticou os votos que recebeu das ex-amigas, Alane e Beatriz, e afirmou que Bia está sendo incoerente com o próprio jogo.

No outro grupo, os participantes estão fazendo promessas ousadas caso permaneçam na casa. Davi pensou em correr sem roupa, Isabelle cogitou andar de calcinha pela casa, e Beatriz falou sobre pular na piscina sem blusa. Tudo para tentar motivar a permanência dos amigos.



O Sincerão vem aí com novos participantes para o fogo no parquinho. Qual será a dinâmica da vez?