Giovanna ganhou uma festa do líder para chamar de sua no BBB 24. Em um dia para acalmar os ânimos, os participantes aproveitaram a pista de dança e se jogaram muito.



O clima foi de descontração. Rolou desfile, fotos juntos, um tombo de Davi e uma dancinha entre Lucas e Pitel. Em outro momento, o professor até parou para observar a alagoana dançando junto com a líder da semana.



Mas a gente quer saber mesmo é das movimentações. Bin Laden está firme na ideia de que os Gnomos precisam colocar Beatriz no paredão mais uma vez. O MC acredita que a imagem da sister pode estar abalada por conta das várias infrações que tem cometido, principalmente por ter derrubado a Sabrina Sato ontem, quando a apresentadora visitou a casa.



Mas para Fernanda, Beatriz é uma das mais fortes do grupo e provavelmente não será eliminada. Ela acredita que a ponta mais frágil do Quarto Fada é Isabelle. A carioca também disse que os adversários estão mirando em pessoas que acham fracas no jogo, e que eles deviam fazer o mesmo.



E a visita de Sabrina Sato foi um assunto recorrente para os confinados. Leidy acredita que a ex-BBB conversou mais com quem é favorito na edição, e citou que, dos Gnomos, a única pessoa que ela interagiu foi Lucas.

Fernanda também falou sobre o assunto e demonstrou incômodo. Principalmente por Sabrina ter imitado Alane algumas vezes levantando a perna, já que a paraense começou a repetir o movimento como provocação em uma briga com Fernanda.



Durante a festa, Isabelle chamou Davi para conversar e revelou ter dificuldade em se manter distante das pessoas. Ela contou que gostaria de interagir mais com outros brothers, mas acha difícil se aproximar de novas pessoas dentro do jogo.



A prova do líder de hoje vale uma vaga no Top 10. Para quem você está torcendo?