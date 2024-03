Raquele deu adeus à casa mais vigiada do Brasil. A doceira foi a 13ª eliminada do BBB 24, com 87,14% da média dos votos para sair. A maior porcentagem desta temporada. Sendo assim, Alane (10,94%) e Beatriz (1,92%) continuaram na casa.



Com essa eliminação, os participantes do Quarto Gnomo se sentiram desmotivados por ver mais uma aliada indo embora. Eles pensaram em possíveis estratégias para reverter o jogo, e uma das opções levantadas por Fernanda foi colocar Pitel no paredão.



Lucas também acredita que a alagoana é uma adversária difícil para os integrantes do Quarto Fada, e apostou que ela pode conseguir eliminar um deles. Depois de ser colocada como opção, Pitel contou a verdade sobre o Poder do Falso para o professor e admitiu não ter recebido nenhum poder especial na última formação de paredão.



Fernanda desabafou sobre a falta de motivação de seus aliados. A carioca não concorda com o conformismo de afirmarem que o vencedor já está decidido, e demonstrou que está determinada a continuar tentando o seu lugar na final.

Enquanto os Gnomos especulavam qual deles conseguiria voltar de um paredão contra os rivais, Alane e Beatriz comemoraram a permanência na casa com muita gritaria, choro, e declarações. E a empolgação foi tanta que as sisters levaram uma punição por subirem na mesa da xepa.



Isabelle parabenizou as duas e resolveu dar um abraço em cada um dos colegas do Quarto Fada, agradecendo pelo acolhimento. Davi chamou a amiga para conversar e apontou que ela devia ter cuidado com o rumo que estava tomando. A amazonense afirmou que sempre jogou com o coração e não se arrepende de seus posicionamentos.



A festa de hoje à noite é da líder Giovanna. Será que a mineira vai animar a casa?