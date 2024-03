Raquele vetou a imunidade de Beatriz com o poder curinga, mas também acabou no paredão

Uma reviravolta acabou com o paredão perfeito para o grupo dos Gnomos. Alane, Beatriz e Raquele estão na berlinda.



Durante a votação, Beatriz teve a chance de ser salva ao receber a imunidade de Matteus, que foi o anjo da semana. Mas o poder curinga de Raquele anulou o benefício da vendedora, e a líder Giovanna colocou Bia direto no paredão.



Alane foi a mais votada pela casa no confessionário. Raquele foi puxada pelo contragolpe dos brothers que estavam na mira da líder. Davi também foi para a berlinda, só que se salvou na prova bate-volta.



No quarto do líder, Giovanna e Raquele acompanharam o desabafo dos adversários após a dinâmica. Na conversa, Beatriz reclamava de uma suposta indireta de Giovanna sobre ela ser influenciada, além de ter comemorado que, mesmo depois de vetar sua imunidade, Raquele também está no paredão.

E Pitel descobriu no confessionário que o Poder do Falso não tinha nenhuma utilidade no jogo. A alagoana foi chamada por Tadeu, que explicou que era apenas uma brincadeira, mas a decisão de revelar ou não seria dela. Mais tarde, Pitel inventou para alguns colegas que seu poder seria vetar a decisão de Raquele, mas ela decidiu não usar.



No Quarto Gnomo, o pessoal está confiante na permanência de Raquele. Lucas, Giovanna e Leidy acreditam que a sister tem grandes chances de continuar no programa, mas Pitel também alertou que se o resultado for diferente do que esperam, é um sinal que o outro grupo está bem forte no jogo.



Para se distrair do momento tenso, Alane, Beatriz, Davi e Matteus resolveram se jogar na piscina. Só que as brincadeiras irritaram os rivais. Giovanna reclamou que o grupinho faz de tudo para aparecer, Pitel também se demonstrou impaciente e Lucas afirmou que Matteus se esforça para caber no grupo.



A madrugada seguiu assim. Muitas observações, críticas e desabafos sobre a convivência na casa. Hoje, no Sincerão, eles têm a chance de falar tudo isso de frente para os outros. Será que vem mais discussão por aí?