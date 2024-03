Giovanna e Davi foram os finalistas na prova do líder, mas a mineira venceu a dinâmica

Depois de passar muito perrengue com o pé quebrado e não poder participar das provas, Giovanna é a líder da semana.



A competição contou com três fases eliminatórias, que envolveram pontaria, raciocínio rápido e sorte. Na última fase, a mineira levou a melhor por ter achado o card premiado.



Assim que a prova acabou, o novo grupo dos Gnomos já foi pensar em uma estratégia junto com a líder. A intenção é formar o paredão só com os rivais do Quarto Fada.



Lucas aconselhou Giovanna a colocar um de seus aliados na mira. Pitel sugeriu o nome de Bin Laden, e a maioria concordou. Eles já estão pensando em uma estratégia caso apareça uma dinâmica para imunizar ou ajudar alguém que esteja com a pulseira.



Só que Bin não ficou nada satisfeito ao saber dessa conversa. O MC questionou o motivo de Lucas, que é seu parceiro no jogo, sugerir seu nome como alvo. Pitel ainda tentou explicar o sentido do que conversaram, mas a opinião dele não mudou.



No outro grupinho, as conversas sobre jogo também dominaram. Davi ficou bem irritado por não ter vencido a prova. O baiano foi bem nas duas primeiras fases e chegou até a final, mas perdeu na etapa que contava com sorte.

Durante o papo sobre a dinâmica da semana, o Quarto Fada chegou a algumas conclusões. Para eles, Isabelle não está ameaçada nessa berlinda, por ser próxima da líder, mas Beatriz é a candidata mais forte para a indicação direta.



Alane, Matteus e Davi também sabem que estão na reta para os votos da casa, e agora, a esperança é que um deles consiga o colar do anjo.



A formação do paredão promete movimentar a casa: os participantes terão de votar duas vezes, e o poder curinga ainda pode causar uma reviravolta no jogo. E aí, quem você acha que estará neste paredão?