Surpreendendo todo mundo, a poeira da rivalidade abaixou na festa de ontem.



Com o tema Show de Talentos, a festa da líder Beatriz embalou a madrugada e os confinados até subiram ao palco para mostrar suas habilidades. Mas isso não fez com que esquecessem o papo de jogo ou deixassem de lado algumas alfinetadas durante as brincadeiras.



Enquanto parte dos seus amigos entraram no clima, Fernanda se recusou a participar das interações. Bin Laden também se esquivou e deixou a festa pouco depois de ela começar. No Quarto Gnomo, ele desabafou com a carioca sobre precisar interagir com o restante da casa como se nada estivesse acontecendo.



O MC disse que Beatriz mudou depois de conquistar duas lideranças, afirmando que até a postura da vendedora não é mais a mesma. Para Fernanda, quem mudou no jogo foi Matteus. Ela acredita que o gaúcho demorou para se mostrar, mas hoje em dia também se envolve no deboche das amigas.



As entrevistas rolaram soltas na brincadeira. Pitel questionou Lucas sobre qual o diferencial dele, e o professor demonstrou com uma dancinha particular. Os dois também cantaram juntos e Lucas refletiu que a vida dele pode não estar boa fora da casa, mas que só vai resolver isso quando sair.



Quem dançou juntinho foi Matteus e Isabelle, e não só uma vez. A manauara até comentou que Matteus ganha ela na dança, e ele respondeu, em tom divertido, que percebe o brilho no olho da sister.



Leidy se soltou na festa e foi entrevistar os colegas. Bin Laden contou sobre seu relacionamento com Giovanna, Matteus também falou de Deniziane, mas disse que está “livre para voar”.

A trancista fez uma pergunta em comum para os participantes da casa, questionando quem eles não querem manter contato fora do BBB 24. Bin respondeu Davi, e Fernanda disse Beatriz. A vendedora também falou o mesmo, que quer se afastar de Fernanda.



E o Poder do Falso deu esperanças a Leidy. A sister afirmou que estava desanimada do jogo, mas ver que Pitel ganhou algo que pode ajudá-los, foi uma luz no fim do túnel. Qual será a reação da casa quando descobrir que tudo não passa de uma piadinha da produção?