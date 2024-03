Yasmin Brunet foi a 12ª eliminada do BBB 24. A sister teve 80,76% dos votos no paredão em que enfrentava Lucas (16,84%) e Isabelle (2,40%).



E o encontro com Tadeu não foi muito leve na noite de ontem. O apresentador apareceu dando uma bronca nos participantes, avisando que estão passando dos limites com as provocações. Ele citou o momento que Leidy jogou as roupas de Davi na piscina e as ameaças de vingança do baiano.



Depois da saída de Yasmin, alguns brothers ficaram abalados e falaram sobre a sensação de que o reality já está ganho. E não para eles.



Pitel disse estar cansada do caminho que o jogo está tomando, mas Fernanda e Bin Laden ainda acreditam numa reviravolta e na chance de eliminar adversários. Lucas aconselhou Pitel a usar as mesmas armas que os outros jogadores, e Fernanda gostou da ideia de apostar na provocação.



Leidy também chorou bastante e falou que gostaria de ir embora, pois chegou ao seu limite. A sister contou que já tinha sido advertida no confessionário e reclamou da bronca de Tadeu. Ela havia perguntado anteriormente se poderia jogar as roupas na piscina e a produção respondeu que somente o contato físico é proibido.



Agora, a carioca foi acolhida pelos brothers do Quarto Gnomo, junto com Lucas, e novas alianças parecem estar surgindo contra rivais em comum.

Do outro lado, os confinados do Quarto Fada tiveram uma noite de comemoração. Eles festejaram a volta de Isabelle com um pulo na piscina e perceberam que as duas vezes que Beatriz foi líder, suas indicações foram eliminadas no paredão.



Hoje é dia de festa do líder. Será que a casa vai estar animada na segunda comemoração de Beatriz?