Aviso aconteceu logo no início da festa do líder Lucas

O temido Tá Com Nada chegou. A casa toda vai ter restrições na alimentação, depois de os participantes chegarem ao limite de punições recebidas.



Logo no início da festa do líder Lucas, Fernanda perdeu 50 estalecas por entrar com bebida na casa. A sister nem entendeu o motivo, mas logo chegou o aviso de que atingiram o limite do vacilômetro.



Com isso, os confinados perdem todas as “regalias”, tanto do VIP quanto da Xepa. Os alimentos ficam super restritos, mas, segundo Boninho, arroz, feijão, leite e goiabada estão garantidos.



Os confinados ficaram surpresos, mas teve quem até comemorou de uma forma um pouco irônica.



Depois de um tempo, eles foram conferir como estava a casa. Davi se estressou ao perceber que a produção havia recolhido tudo da despensa e da geladeira, e foi logo reclamar com seus aliados que só tinha sobrado água.



Yasmin foi atrás dos cigarros na despensa e não encontrou nada. A sister tentou ir até o confessionário, mas também não estava aberto. A partir daí, todo mundo percebeu o que teriam de enfrentar, e as suspeitas de que isso vai dar problema, só aumentaram.



Seguindo a festa, Bin Laden e Alane tiveram uma longa conversa. A sister falou sobre a aproximação dele com Fernanda, e o MC afirmou que ele e Fernanda se abriram para pedir desculpas mútuas.

Pitel e Fernanda comentaram das interações e a carioca se mostrou incomodada. E quando Bin Laden se aproximou e a chamou de ciumenta, ela disse que o MC é vira-casaca. Mais tarde, ele contou como foi a conversa com Alane.



Davi se declarou para Isabelle, dizendo que ela é sua maior prioridade. Ele também afirmou que sabe que não está no pódio de Matteus, e percebeu o afastamento do gaúcho, Beatriz e Alane quando foi para o paredão.



Hoje é dia de prova do líder. Será que vai ser fácil passar pelo desafio com a comida escassa?