Mais uma confusão generalizada entrou para o hall da fama do BBB 24.



Durante o Sincerão, os confinados que participaram precisavam montar o elenco do seu filme no reality. Eles apontaram quem seria o protagonista, vilão, figurante, entre outros personagens.



Mas a casa pegou fogo mesmo depois da dinâmica. Yasmin cobrou de Matteus por não ter puxado a orelha de Davi pelas atitudes dele, mas o baiano se manifestou no meio da conversa e a modelo se exaltou na mesma hora.



Com o início da discussão entre os dois, Leidy também entrou no meio e tomou partido da amiga. Ela criticou Davi mais uma vez por ter chamado Yasmin de inútil no jogo, e, com muitos gritos, reclamou que todo mundo ficou quieto quando ele disse isso.



Quando a carioca chegou perto do rosto de Davi, ele perguntou em tom de provocação se ela queria dar um beijo por estar tão próxima, e, nesse momento, Giovanna se levantou xingando o brother.

Leidy também cutucou Davi se aproximando mais uma vez e fazendo referências sobre ele ter pedido a expulsão de Wanessa. Ela disse que ele só consegue eliminar alguém no confessionário.



Até o Big Boss entrou no meio e deu bronca nos participantes duas vezes. Na primeira, para dizer que a produção é quem controla as câmeras, e na segunda, afirmando que a decisão de uma expulsão não parte de nenhum deles lá dentro.



A confusão durou muito tempo, com uma chuva de gritos, palavrões e xingamentos de todo tipo. Até Matteus se estressou em um momento, pois acredita que estão duvidando do seu caráter ao colocá-lo contra a parede.



Mais tarde, Leidy sugeriu que jogaria as roupas de Davi na piscina, mas acabou não fazendo isso. Do outro lado, Isabelle e os integrantes do Quarto Fada tiveram conversas com Davi sobre a briga.



Nesta manhã, o clima continuava pesado. Yasmin acordou cedo e foi logo acendendo as luzes e batendo a porta do quarto várias vezes na tentativa de acordar o baiano, mas ele não se levantou.



Este é o cenário agora: guerra entre os confinados. Será que a paz vai reinar algum dia nesta casa?